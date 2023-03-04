Мустафаев забил эффектный гол в ворота Днепра-1 – ВИДЕО

"Александрия" и "Днепр-1" встречаются в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Днепряне открыли счет на 23-й минуте усилиями Бланко, забившего с передачи Довбика. А уже через семь минут "горожане" сравняли счет. Мустафаев совершил отличный индивидуальный проход, ворвался в штрафную и пробил под самую левую стойку. Голкипер уже даже не реагировал.

Это первый гол Мустафаева в нынешнем сезоне. Матч против "Днепра-1" стал вторым подряд, в котором азербайджанец вышел из старта.

Поединок между подопечными Ротаня и Кучера прерван из-за воздушной тревоги. За ходом событий на поле можно следить здесь.