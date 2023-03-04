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Мустафаев забил эффектный гол в ворота Днепра-1 – ВИДЕО
Азербайджанец сравнял счет в матче
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
"Александрия" и "Днепр-1" встречаются в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.
Днепряне открыли счет на 23-й минуте усилиями Бланко, забившего с передачи Довбика. А уже через семь минут "горожане" сравняли счет. Мустафаев совершил отличный индивидуальный проход, ворвался в штрафную и пробил под самую левую стойку. Голкипер уже даже не реагировал.
Это первый гол Мустафаева в нынешнем сезоне. Матч против "Днепра-1" стал вторым подряд, в котором азербайджанец вышел из старта.
Поединок между подопечными Ротаня и Кучера прерван из-за воздушной тревоги. За ходом событий на поле можно следить здесь.
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