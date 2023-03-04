Александрия - Днепр-1 2:2. Парни Ротаня показывают характер

Редко случается так, что зимним чемпионом в УПЛ становится не "Шахтер" или "Динамо". Нынешний сезон - как раз то самое редкое исключение, ведь "Днепр-1" ушел на каникулы на первом месте, и сделал это весьма заслуженно. Команда Кучера по ходу осени обыграла всех главных оппонентов, а если бы еще и не проиграла под конец "Кривбассу", то могли бы иметь даже более комфортное преимущество. Однако плюс два бала чистыми - это уже неплохо.

Теперь днепрянам предстояло пройти вторую часть пути так же уверенно, как и первую, что априори сложнее. Настрой на них будет совсем иным, тренер у команды еще совсем юн, а игроки, не имеющие должного опыта, могут дрогнуть в ответственный момент. Потому каждый весенний матч для "Днепра-1" - новое испытание. Сложное испытание. Тем более, против "Александрии", которая сама хочет в еврокубки и которую тренирует Руслан Ротань, имеющий свои связи с городом Днепр. Как-никак, легенда.

Обе команды вышли сегодня в боевом составе. За "Александрию" наконец-то дебютировал кипер Шевченко, который не играл против "Металлиста 1925", а "Днепр-1" смог рассчитывать на Довбика, пропустившего последний матч из-за травмы. Первые полчаса матча показали, что днепряне в отличной форме. Команда Кучера играла по-чемпионски - атаковала, не выпускала соперника с их половины поля и постоянно создавала угрозу чужим воротам. Не хватало лишь качественного завершения: где-то Довбик головой ударит мимо, где-то Гуцуляк передержит мяч, где-то Пихаленок не сможет отдать точную передачу. Однако постоянное давление принесло результат. Довбик зацепился за мяч в чужой штрафной, скинул на Бланко, который не без помощи рикошета точно пробил в дальний угол.

Счет стал 0:1 и гости банально остановились. Последующие 15 минут прошли полностью под диктовку "Александрии", которая забила всего раз. Хотя могла гораздо больше, если бы Третьяков и Мирошниченко реализовали все свои моменты. Однако они в ответственный момент подвели, в отличие от юного Мустафаева. Голевая атака хозяев началась с того, что Мирошниченко отобрал мяч у Бланко, после чего нашел передачей Третьякова. Тот в касание скинул на Мустафаева, который красиво прошел мимо Сарапия (игрок сборной не сильно сопротивлялся), после чего точно пробил в дальний - 1:1. Получилось супер. С ничейным счетом команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался достаточно скучно, а потому уделять внимание первой десятиминутке мы не будем. Не заслужили. Вскоре после на юге Украины была объявлена воздушна тревога, отправившая команды на полчаса в убежище. После возвращение днепряне показали, что дополнительная пауза пошла им на пользу - уже спустя минуту Бабенко одной передачей вывел Довбика на свидание с кипером соперника, который без проблем реализовал буллит. Есть вероятность, что форвард находился в офсайде, однако ВАР на матче не присутствовал. А потому гол отменен не был.

После второго гола днепряне решили отдать инициативу хозяевам поля, решив самим поиграть вторым номером. Смотрелось это все достаточно скомкано, хотя и у самой "Александрии" моментов практически не было. Не спасали Ротаня и атакующие замены, когда по ходу второго тайма вышли Ковалец, Цуриков (да, лучший бомбардир остался в запасе) и новичок Кулаков. Владение было, но гости достаточно надежно смотрелись сзади, почти не ошибаясь. По крайней мере, так казалось до 89-й минуты, однако "Александрия" свой гол вымучить смогла. Мирошниченко выдал отличную диагональ в штрафную, Валеф помешал пробить Кожушко, вероятно нарушив правила, однако мяч удачно отскочил к Цурикову. Свеженький фулбек в касание отдал на Мустафаева, который без проблем пробил в пустой угол ворот. 2:2. Вот вам и характер птенцов Ротаня и справедливая ничья.

"Александрия" во втором матче кряду выдает ураганный перфоманс и на характере берет очки. На этот раз "горожанам" еще и удалось огорчить лидера, у которого дела в 2023-м году идут тяжело. "Днепр-1" продолжает идти без побед и может уже в этом туре потерять лидерство, если "Шахтер" обыграет "Металлист 1925".

VBET-лига. 16-й тур

4 марта, Александрия, стадион "Ника"

ФК Александрия - СК Днепр-1 2:2

Голы: Эмиль Мустафаев 31, 88 - Доминго Бланко 23, Артем Довбик 57

ФК Александрия: Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Владислав Калитвинцев (Андрей Кулаков 68), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Эмиль Мустафаев, Юрий Копина (Андрей Цуриков 68), Сергей Рыбалка (Кирилл Сигеев 82), Валерий Бондаренко, Богдан Кобзар (Олег Кожушко 56), Николай Михайленко (Кирилл Ковалец 68)

СК Днепр-1: Макс Валеф, Эдуард Сарапий, Артем Довбик (Евгений Подлепенец 80), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Янис Амаш, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 46), Доминго Бланко (Александр Назаренко 83), Хайнер, Александр Сваток

Предупреждения: Андрей Кулаков 75 - Эдуард Сарапий 62