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ВИДЕО, как бельгийский легионер Черноморца забил эффектный дебютный гол в УПЛ
От действий вингера пострадал ровенский "Верес"
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
"Верес" встречается с "Черноморцем" в рамках 16-го тура УПЛ. Бельгийский полузащитник "моряков" Зиги Бадибанга забил свой дебютный гол в составе одесситов.
Вингер получил передачу от другого легионера – Гучека, резко прокинул среди защитников и пробил мимо голкипера, не сближаясь с Когутом.
Это 10-й матч Бадибанга в УПЛ. В "Черноморце" он выступает с сентября прошлого года.
Гол Бадибанга стал единственным до перерыва. Команды уже начали второй тайм. За текстовой трансляцией матча можно следить по этой ссылке.
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