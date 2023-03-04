ВИДЕО, как бельгийский легионер Черноморца забил эффектный дебютный гол в УПЛ

"Верес" встречается с "Черноморцем" в рамках 16-го тура УПЛ. Бельгийский полузащитник "моряков" Зиги Бадибанга забил свой дебютный гол в составе одесситов.

Вингер получил передачу от другого легионера – Гучека, резко прокинул среди защитников и пробил мимо голкипера, не сближаясь с Когутом.

Это 10-й матч Бадибанга в УПЛ. В "Черноморце" он выступает с сентября прошлого года.

Гол Бадибанга стал единственным до перерыва. Команды уже начали второй тайм. За текстовой трансляцией матча можно следить по этой ссылке.