  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ВИДЕО, как бельгийский легионер Черноморца забил эффектный дебютный гол в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО, как бельгийский легионер Черноморца забил эффектный дебютный гол в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

От действий вингера пострадал ровенский "Верес"

ВИДЕО, как бельгийский легионер Черноморца забил эффектный дебютный гол в УПЛ

Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий

Новина українською

"Верес" встречается с "Черноморцем" в рамках 16-го тура УПЛ. Бельгийский полузащитник "моряков" Зиги Бадибанга забил свой дебютный гол в составе одесситов.

Вингер получил передачу от другого легионера – Гучека, резко прокинул среди защитников и пробил мимо голкипера, не сближаясь с Когутом.

Это 10-й матч Бадибанга в УПЛ. В "Черноморце" он выступает с сентября прошлого года.

Гол Бадибанга стал единственным до перерыва. Команды уже начали второй тайм. За текстовой трансляцией матча можно следить по этой ссылке.

По теме
yellow-arrow
Потеря для лидера, достижение для Ротаня. Александрия – Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Динамо – Ингулец 0:2. Новый лучший матч в истории команды с Петрового
yellow-arrow
Верес - Черноморец 1:3. Новички сразу дают результат
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде