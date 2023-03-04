Почтенные гости наблюдают, как Ингулец бьет команду Луческу. Алиев и Милевский посетили матч Динамо

В рамках 16-го тура УПЛ в Киеве "Динамо" принимает "Ингулец". Первый тайм оказался шоком для фаворита матча: "Динамо" пропустило дважды, а в ответ не смогло забить ни одного мяча. Счет по итогам первой 45-минутки – 2:0 в пользу "Ингульца".

Примечательно, что матч посетили экс-футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев. Фото – Алина Ерофеева, UA-Футбол.

Добавим, что Александр Алиев сейчас находится в рядах ВСУ. А в контексте Артема Милевского журналисты писали о депрессии и кризисе.