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Почтенные гости наблюдают, как Ингулец бьет команду Луческу. Алиев и Милевский посетили матч Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Артем сменил имидж

Почтенные гости наблюдают, как Ингулец бьет команду Луческу. Алиев и Милевский посетили матч Динамо

Скріншот з трансляції від 2+2

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 16-го тура УПЛ в Киеве "Динамо" принимает "Ингулец". Первый тайм оказался шоком для фаворита матча: "Динамо" пропустило дважды, а в ответ не смогло забить ни одного мяча. Счет по итогам первой 45-минутки – 2:0 в пользу "Ингульца".

Примечательно, что матч посетили экс-футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев. Фото – Алина Ерофеева, UA-Футбол.

Почтенные гости наблюдают, как Ингулец бьет команду Луческу. Алиев и Милевский посетили матч Динамо - изображение 1

Добавим, что Александр Алиев сейчас находится в рядах ВСУ. А в контексте Артема Милевского журналисты писали о депрессии и кризисе.

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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djeff2015 (Запоріжжя)
04.03.2023 в 16:53
шо то за дід у чорній шляпі?
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