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Провал обороны киевлян. ВИДЕО, как Ингулец открыл счет в матче против Динамо

Премьер-лига
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Пара Дячук-Попов не справилась с атакующей мощью петровцев

Провал обороны киевлян. ВИДЕО, как Ингулец открыл счет в матче против Динамо

Фото: Аліна Єрофеєва

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В рамках 16-го тура УПЛ "Динамо" встречается с "Ингульцем". Киевляне на стадионе имени Валерия Лобановского еще до перерыва успели пропустить дважды.

Первый гол петровцы забили усилиями Козака. Ситало сразился впереди за длинную передачу, отдал пас на Александра, а тот пробил из-под Попова мимо Нещерета.

Это третий гол Козака в нынешнем сезоне. Ранее он отмечался в ворота "Миная" и "Металлиста 1925".

За ходом событий матч между "Динамо" и "Ингульцем" можно следить здесь.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Козак Ингулец (Петрово)
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