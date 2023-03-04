Провал обороны киевлян. ВИДЕО, как Ингулец открыл счет в матче против Динамо

В рамках 16-го тура УПЛ "Динамо" встречается с "Ингульцем". Киевляне на стадионе имени Валерия Лобановского еще до перерыва успели пропустить дважды.

Первый гол петровцы забили усилиями Козака. Ситало сразился впереди за длинную передачу, отдал пас на Александра, а тот пробил из-под Попова мимо Нещерета.

Это третий гол Козака в нынешнем сезоне. Ранее он отмечался в ворота "Миная" и "Металлиста 1925".

За ходом событий матч между "Динамо" и "Ингульцем" можно следить здесь.