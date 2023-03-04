Шок номер два. Динамо во второй раз пропустило от Ингульца еще до перерыва. ВИДЕО

В рамках 16-го тура УПЛ "Динамо" в Киеве принимает "Ингулец". После первого тайма киевляне сенсационно уступали сопернику 0:2.

Сначала забил Козак. Видео этого гола – ЗДЕСЬ.

А буквально перед самым перерывом преимущество команды Сергея Ковальца удвоил Владимир Одарюк. Сработала быстрая контратака.

Отметим, что у "динамовцев" были претензии к арбитражу. По мнению "Динамо", мяч в начальной фазе контратаки "Ингульца" попал в руку одного из игроков команды-соперницы.