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Шок номер два. Динамо во второй раз пропустило от Ингульца еще до перерыва. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

У киевлян были претензии к Екатерине Монзуль

Шок номер два. Динамо во второй раз пропустило от Ингульца еще до перерыва. ВИДЕО

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 16-го тура УПЛ "Динамо" в Киеве принимает "Ингулец". После первого тайма киевляне сенсационно уступали сопернику 0:2.

Сначала забил Козак. Видео этого гола – ЗДЕСЬ.

А буквально перед самым перерывом преимущество команды Сергея Ковальца удвоил Владимир Одарюк. Сработала быстрая контратака.

Отметим, что у "динамовцев" были претензии к арбитражу. По мнению "Динамо", мяч в начальной фазе контратаки "Ингульца" попал в руку одного из игроков команды-соперницы.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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