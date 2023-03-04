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Днепр-1 впервые в сезоне допустил серию из четырех подряд официальных матчей без побед
С учетом УПЛ и Лиги конференций
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В рамках 16-го тура УПЛ "Днепр-1" гостил на поле "Александрии". Матч закончился вничью 2:2.
Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", впервые в сезоне "Днепр-1" допустил серию из четырех подряд официальных матчей без побед. В последнем матче первой части УПЛ "Днепр-1" проиграл "Кривбассу", далее последовали поражение и ничья с АЕКом в Лиге конференций, и вот сейчас ничья с "Александрией".
Добавим, что "Днепр-1" остается лидером турнирной таблицы, но по потерянным очкам днепряне уже не опережают "Шахтер".
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