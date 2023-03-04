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Днепр-1 впервые в сезоне допустил серию из четырех подряд официальных матчей без побед

Премьер-лига
(1 голосов)

С учетом УПЛ и Лиги конференций

Днепр-1 впервые в сезоне допустил серию из четырех подряд официальных матчей без побед

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 16-го тура УПЛ "Днепр-1" гостил на поле "Александрии". Матч закончился вничью 2:2.

Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", впервые в сезоне "Днепр-1" допустил серию из четырех подряд официальных матчей без побед. В последнем матче первой части УПЛ "Днепр-1" проиграл "Кривбассу", далее последовали поражение и ничья с АЕКом в Лиге конференций, и вот сейчас ничья с "Александрией".

Добавим, что "Днепр-1" остается лидером турнирной таблицы, но по потерянным очкам днепряне уже не опережают "Шахтер".

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В статье: СК Днепр-1
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