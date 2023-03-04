Верес - Черноморец 1:3. Новички сразу дают результат

Если бы известный автор Джордж Мартин захотел бы написать книгу о матче "Вереса" и "Черноморца", то назвал бы он её "Песнь стабильности и хаоса". Причина ясна многим. Сегодня на поле встречались представители разных стратегий развития. Ровенчане уже который год строят проект вокруг Юрия Вирта. Тренера, с которым они успешно прошли вторую лигу, после первую, а после смогли стать середняком еще и высшем дивизионе. И все это без огромных вложений. Одесситов же который год шатает из стороны в сторону, меняются тренера и руководители, однако результата все нет. Да, удалось вернуться в УПЛ, однако вот уже второй год команда идет внизу таблицы, постоянно меняя игроков. Тяжелые времена в истории столь славного клуба.

"Верес" по делу подходил к сегодняшнему матчу в ранге фаворита. Клуб мало изменился зимой, укрепив лишь линию обороны и немного атаку. По итогу, сегодня Вирт пустил в бой проверенный состав, освежившись всего двумя новичками - Маткобожик получил место в центре обороны, а Балан оказался на фланге защиты. У одесситов изменений было куда больше - появился Васильев, который ранее играл за "Львов", появился легионер Гучек, а запасе оказались Задоя, Демченко, Алефиренко и даже Авагимян. Тот самый спаситель скучной команды Григорчука, которого мы ждали с первых минут. Вероятно, пока он к этому не готов.

Несмотря на то, что "Верес" куда лучше смотрится без мяча, нежели с оным, сегодня коллектив Вирта попытался играть первым номером, что получалось тяжеловато. Одесситы без проблем стояли у своих ворот, не позволив хозяевам ни разу ударить в створ за первые 45 минут. Более того, параллельно команда Григорчука неплохо выбегала в контратаки, удачно реализовав первую из них. Новичок Гучек дальним пасом нашел на чужой половине Бадибанга, вингер словил на ошибке Гагуна, ускорился на пространстве и точно пробил мимо Когута. Эталонное завершение от легионера "Черноморца". На этом интересные моменты первого тайма завершились. "Верес" очень старался придумать что-то у ворот соперника, однако игра "от себя" все еще тяжело дается парням Вирта.

Второй тайм начался с обмена неплохих моментов - Гайдучик в составе ровенчан неплохо бил издали (выше), а Бадибанга мог делать дубль, однако кипер хозяев в последний момент исправил свою же ошибку, не позволив вингеру бить в пустые. "Верес" продолжал мучиться в позиционной игре, найдя спасение в знакомой для себе среде - со стандарта. Клец подал в чужую штрафную, Кучеров сделал скидку головой на дальнюю, Непогодов попытался спасти "Черноморец", однако отбил мяч точно на Маткобожика. Центрбек может не очень элегантно, однако очень эффективно перевел сферу за линию чужих ворот. 1:1.

Одесситы взяли небольшую паузу, однако спустя 15 минут ответили взаимностью сопернику - точно так же забили. Со стандарта. И сделал это зимний новичок. А говорят, что слово в слово списывать нельзя. Кузик подал в штрафную с углового, Гучек выполнил скидку, где после рикошета мяч оказался в ногах свеженького Алефиренко. Форвард сыграл как форвард - реализовал явный момент. И снова одесситы оказались впереди. Второй гол гостей окончательно убил "Верес", который не сумел придумать ни одной интересной атаки до конца матча. А вот у "Черноморца" пошла масть. Был и качественный выпад левым флангом, который завершился прострелом Демченко вдоль ворот - Юсову немного не хватило, дабы дотянуться до мяча. Вскоре после его заменил Гладкий, который смог сделать то, на что не хватило сил у предшественника. "Черноморец" под конец матча заработал пенальти, а опытный форвард идеально пробил с точки.

1:3. Качественный старт "Черноморца" в 2023-м году, который быстро покидает зону вылета. Видно рано мы похоронили команду Григорчука, еще поборются.

VBET-лига. 16-й тур

4 марта, Ровно, стадион "Авангард"

Верес - Черноморец 1:3

Голы: Александр Маткобожик 60 - Зигей Бадибанга 12, Даниил Алефиренко 76, Александр Гладкий 90+3 п

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Виталий Дахновский (Андрей Близниченко 72), Геннадий Пасич, Александр Маткобожик, Станислав Шарай (Александр Лебеденко 72), Валерий Кучеров, Денис Балан, Дмитрий Клец, Николай Гайдучик (Михаил Шестаков 72), Василий Курко

Черноморец: Дмитрий Непогодов, Александр Васильев, Лука Гучек, Илья Путря, Дмитрий Юсов (Александр Гладкий 90), Андрей Штогрин (Даниил Алефиренко 73), Зигей Бадибанга, Максим Брагару, Орест Кузык (Артур Авагимян 81), Владимир Салюк, Сергей Политыло (Александр Демченко 81)

Предупреждения: Геннадий Пасич 24, Дмитрий Клец 39, Станислав Шарай 69, Александр Маткобожик 87 - Илья Путря 79