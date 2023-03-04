Потеря для лидера, достижение для Ротаня. Александрия – Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча

Для "Александрии" это был второй официальный матч в 2023-м календарном году. И второй раз подопечным Ротаня пришлось отыгрываться в ходе игры. И во второй раз горожане справились с задачей. Итак, учитывая контекст, это достижение. А вот для "Днепра-1" эта ничья – потеря. Ведь "Шахтер" может догнать днепрян уже в ближайшее время.

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ "Александрия" - "Днепр-1".

VBET-лига. 16-й тур

4 марта, Александрия, стадион "Ника"

ФК "Александрия" - СК "Днепр"-1 2:2

Голы: Эмиль Мустафаев 31, 88 - Доминго Бланко 23, Артем Довбик 57

Гол Бланко

Первый гол Мустафаева

Гол Довбика

Второй гол Мустафаева