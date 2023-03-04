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Потеря для лидера, достижение для Ротаня. Александрия – Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча
Александрия - Днепр-1 ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.03.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Для "Александрии" это был второй официальный матч в 2023-м календарном году. И второй раз подопечным Ротаня пришлось отыгрываться в ходе игры. И во второй раз горожане справились с задачей. Итак, учитывая контекст, это достижение. А вот для "Днепра-1" эта ничья – потеря. Ведь "Шахтер" может догнать днепрян уже в ближайшее время.
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ "Александрия" - "Днепр-1".
VBET-лига. 16-й тур
4 марта, Александрия, стадион "Ника"
ФК "Александрия" - СК "Днепр"-1 2:2
Голы: Эмиль Мустафаев 31, 88 - Доминго Бланко 23, Артем Довбик 57
Гол Бланко
Первый гол Мустафаева
Гол Довбика
Второй гол Мустафаева
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