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Гладкий забил впервые с октября 2021-го года. Верес - Черноморец 1:3. Обзор матча, видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес - Черноморец ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.03.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Гладкий забил впервые с октября 2021-го года. Верес - Черноморец 1:3. Обзор матча, видео голов

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Очередной аутсайдер совершил очередную сенсацию в УПЛ. "Черноморец" точно не был фаворитом матча против "Вереса", но не просто сумел отобрать очки у команды из Ровно, а сумел уверенно победить.

"Черноморец" впервые в этом чемпионате забил более двух голов за матч, Александр Гладкий впервые с октября 2021-го года забил в УПЛ.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

VBET-лига. 16-й тур
4 марта, Ровно, стадион "Авангард"
"Верес" - "Черноморец" 1:3
Голы: Александр Маткобожик 60 - Зигей Бадибанга 12, Даниил Алефиренко 76, Александр Гладкий 90+3 п

Гол Маткобожика

Гол Бадибанги

Гол Алефиренко

Гол Гладкого

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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