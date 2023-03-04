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Гладкий забил впервые с октября 2021-го года. Верес - Черноморец 1:3. Обзор матча, видео голов
Верес - Черноморец ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.03.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Очередной аутсайдер совершил очередную сенсацию в УПЛ. "Черноморец" точно не был фаворитом матча против "Вереса", но не просто сумел отобрать очки у команды из Ровно, а сумел уверенно победить.
"Черноморец" впервые в этом чемпионате забил более двух голов за матч, Александр Гладкий впервые с октября 2021-го года забил в УПЛ.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
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4 марта, Ровно, стадион "Авангард"
"Верес" - "Черноморец" 1:3
Голы: Александр Маткобожик 60 - Зигей Бадибанга 12, Даниил Алефиренко 76, Александр Гладкий 90+3 п
Гол Маткобожика
Гол Бадибанги
Гол Алефиренко
Гол Гладкого
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