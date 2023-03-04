Гладкий забил впервые с октября 2021-го года. Верес - Черноморец 1:3. Обзор матча, видео голов

Очередной аутсайдер совершил очередную сенсацию в УПЛ. "Черноморец" точно не был фаворитом матча против "Вереса", но не просто сумел отобрать очки у команды из Ровно, а сумел уверенно победить.

"Черноморец" впервые в этом чемпионате забил более двух голов за матч, Александр Гладкий впервые с октября 2021-го года забил в УПЛ.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

VBET-лига. 16-й тур

4 марта, Ровно, стадион "Авангард"

"Верес" - "Черноморец" 1:3

Голы: Александр Маткобожик 60 - Зигей Бадибанга 12, Даниил Алефиренко 76, Александр Гладкий 90+3 п

Гол Маткобожика

Гол Бадибанги

Гол Алефиренко

Гол Гладкого