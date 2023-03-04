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Кучер: Выигрывать 2:1 и наткнуться на контратаку - для меня это непонятно

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч днепрян о поединке с командой Ротаня

Кучер: Выигрывать 2:1 и наткнуться на контратаку - для меня это непонятно

СК "Дніпро-1" / Автор невідомий

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Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер прокомментировал ничью с "Александрией" в матче 16-го тура УПЛ.

– Почему сегодня "Днепр-1" потерял очки, тем более что команда очень мощно начала матч?

– Сейчас трудно сказать. Вы правильно говорите, что мы хорошо начали, имели много моментов и забили гол, но после этого я не знаю, что случилось с ребятами, которые начали допускать ошибки и просто дарить мяч сопернику. Потом мы забили второй мяч, но в конце игры видимо не хватило опыта и класса, ведь выигрывать в конце матча 2:1 и наткнуться на контратаку соперника – это, конечно, для меня непонятно. Надо было где-то совершить фол, тактически остановить соперника и отойти в оборону.

В целом игра была динамичной и понравилась болельщикам, ведь две команды стремились к победе. В "Александрии" хорошая команда, хороший тренер, так что пожелаем им удачи.

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В статье: Александр Кучер ФК Александрия СК Днепр-1
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Источник:
СК "Днепр-1"

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