Динамо - Ингулец 0:2. Обзор матча и видео голов

этот выродок нещерет знает что он вратарь ? а не гомосексуалист с оперного в лосинах , его тупой мозг тренировали для красивых прыжков , а не для отбивания мячей , вся команда это распальцованые зажравшиеся недо игроки , нули ничего из себя не представляющие , которые варятся внутри гнойника и хвалящие друг друга . Но и конечно шавки в виде коментаторов на сборах и шестёрок защишающих их на сайтах , под предлогом , что нужно любить любое Динамо , и так уже три года .