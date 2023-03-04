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Динамо - Ингулец 0:2. Обзор матча и видео голов
Домашнее поражение подопечных Луческу
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках 16-го тура чемпионата Украины подопечные Мирчи Луческу сенсационно дома уступили "Ингульцу". Команда Сергея Ковальца сделала результат еще в первом тайме, дважды поразив ворота Руслана Нещерета. После этого тура "Динамо" (30 очков) занимает 3-ю позицию в турнирной таблице, однако у четвертой "Зари" (28 очков) есть матч в запасе. В свою очередь команда из Петрова разместилась на 11-м месте.
Vbet лига. 16-й тур
Динамо" (Киев) - "Ингулец" (Петрово) 0:2
Голы: Козак (12), Одарюк (43)
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