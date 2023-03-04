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Динамо - Ингулец 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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(1 голосов)

Домашнее поражение подопечных Луческу

Динамо - Ингулец 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В рамках 16-го тура чемпионата Украины подопечные Мирчи Луческу сенсационно дома уступили "Ингульцу". Команда Сергея Ковальца сделала результат еще в первом тайме, дважды поразив ворота Руслана Нещерета. После этого тура "Динамо" (30 очков) занимает 3-ю позицию в турнирной таблице, однако у четвертой "Зари" (28 очков) есть матч в запасе. В свою очередь команда из Петрова разместилась на 11-м месте.

Vbet лига. 16-й тур

Динамо" (Киев) - "Ингулец" (Петрово) 0:2

Голы: Козак (12), Одарюк (43)

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (2)
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shat (киев)
04.03.2023 в 18:08
этот выродок нещерет знает что он вратарь ? а не гомосексуалист с оперного в лосинах , его тупой мозг тренировали для красивых прыжков , а не для отбивания мячей , вся команда это распальцованые зажравшиеся недо игроки , нули ничего из себя не представляющие , которые варятся внутри гнойника и хвалящие друг друга . Но и конечно шавки в виде коментаторов на сборах и шестёрок защишающих их на сайтах , под предлогом , что нужно любить любое Динамо , и так уже три года .
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-1
Mike7 (Рівне)
04.03.2023 в 19:26
Дуже багато гнилих слів... По-перше в голах винен не тільки Нещерет, а якщо б навіть був винен тільки він, то це не означає, що на нього потрібно вилити стільки словесного поносу. Вибачте, але це так.
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