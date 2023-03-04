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Юрий Вирт: Подарили три гола сопернику

Премьер-лига
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Послематчевая пресс-конференция тренера Вереса

Юрий Вирт: Подарили три гола сопернику

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал игру команды в стартовом весеннем матче чемпионата против одесского "Черноморца" (1:3).

– На предматчевой установке говорили с командой, что главное сегодня – результат. В итоге – результат сегодня неутешительный. Сейчас можно что угодно говорить. Но результат на табло – 1:3.

Пропустили первый гол после досадной индивидуальной ошибки. Это несколько выбило из колеи. Потому что мы начали неплохо. Не хватало креатива, агрессии, индивидуальных действий именно в штрафной соперника. Надо над завершением работать.

Второй тайм тоже начали хорошо. Когда сравняли счет – и представить не мог, что игра завершится поражением – 1:3. Тем более, вышли свежие футболисты, которые должны были усилить игру. Заменами я вообще недоволен.

Вывод – снова подарили три гола сопернику. Особенно первый и второй. Футболисты покинули свободные зоны и соперник расстреливал ворота.

Должны работать дальше. Понимаю, что есть и психологическое бремя – не можем победить дома. Это давит на нас.

Но сейчас приедут в гости еще более сильные соперники: "Ворскла", "Днепр-1", "Кривбасс". Выхода нет, должны цепляться и бороться за очки.

Относительно новичков. Не имею замечаний к игре Александра Маткобожика. Не вижу его вины в пропущенных мячах, он забил в дебютной игре.

От Дениса Балана хотелось бы более качественной поддержки атаки, качественных фланговых передач.

Андрей Близниченко? Не самая лучшая его игра. Он удалился, когда нужно было создавать и обострять. Знаю, что он может больше. Может отдавать передачи, бить. Сегодня мы этого не увидели.

Семен Вовченко и Влад Шарай сегодня пропускали игру из-за дисквалификации. Они вернутся на игру с "Ворсклой". Возможно, что-то будем менять в стартовом составе.

Отметим, что сейчас идет на десятой позиции турнирной таблицы.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ФК Верес

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