Григорчук: У нас достаточно обновленная команда, поэтому было очень важно победить, чтобы работать дальше

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук пообщался с прессой после победы его команды над "Вересом" 3:1.

- После счета 1:1 казалось, что команде было тяжело, но все же нашли в себе силы… Что почувствовали в тот момент, когда "Верес" сравнял?

- Для нас это очень важная победа в стратегическом плане, ведь мы – внизу турнирной таблицы. У нас достаточно обновленная команда, так что было очень важно победить, чтобы работать дальше, верить в то, что ты делаешь. Поэтому для нас это очень важная победа.

Что касается игры… Не скажу, что при счете 1:1 я видел что-то такое, что меня сильно волновало бы. У меня скорее были в первом тайме некоторые моменты, которые меня немного беспокоили. Не все было так, как хотелось. Были моменты, когда мы после забитого гола опустились низко. Это нам не свойственно. Мы бы так не хотели, но так на поле случилось. И я бы больше об этом думал и говорил и анализировал бы. А при 1:1 у меня не было никаких сомнений, что мы продолжим играть. Понимали, что у нас есть еще замены, могли немного менять игру. Были обычные рабочие аналитические размышления – не более того. Никаких волнений.

- "Верес" вас удивил чем-нибудь? В первом круге вы проиграли 0:1, а здесь ваша команда куда лучше сыграла и по результату, и по наполнению. Этот "Верес" – слабее того, что был в первом круге, или вы ничего удивительного не увидели?

- Слово "слабее" или вообще какое-либо сравнение вообще не подходит для "Вереса". Я даже своей команде говорил, что это играющая в футбол команда, они используют, можно сказать, простые тактические элементы, но это все очень хорошо у них выглядит. Очень добротная команда. Это я вам говорю без всяких комплиментов. Это реально правда. Эта команда способна с любым соперником навязать борьбу и выиграть у любого соперника. Для нас очень хорошо, что мы победили сильную команду.

А что касается первой игры, то я бы ее никак не сравнивал. Ту игру я надолго-надолго запомнил и запомню, потому что это была… Дальше у нас было четырнадцать матчей какого-то футбола, а первая игра с "Вересом" – это было какое-то недоразумение с нашей стороны. Так что я бы не хотел возвращаться к той игре, потому что мы выглядели очень плохо.

- Восклицательный знак в матче поставили голы Алефиренко и Гладкого. Алефиренко, как и Гладкий, очень активно вошел в игру. Какому из голов вы больше обрадовались?

- Гол Алефиренко очень важен, потому что мы повели в счете. У него своя цена. И реакция на него ответная. Гол Гладкого поставил точку, всех успокоил, хотя там и оставалось очень мало времени. Уже было чувство, что можно радоваться победе, потому что оставалась минута, а мы забили третий мяч. Эти голы разные, их трудно сравнивать, потому что реакция на них была разной. Но удовольствие было и от того, и от того.

– Вы здесь играли в восьмидесятых годах, даже гол забили. У вас есть какое-то чувство ностальгии?

– Конечно, я здесь вообще очень близко к своей родине. Эти края – это наши края. Здесь мы пересекались. В Ровно – команда с традициями, с историей, и мы все, футболисты, тренеры, часто вспоминаем эти времена. Потому что у них были какие-то свои приятные моменты. Есть немного ностальгии, в приятных тонах.

- Именно игрок "Авангарда", Юрий Баховский, не дал вам стать лучшим бомбардиром одного из чемпионатов.

- А я этого не помню.

- Он опоздал, на игру ехал на автомобиле, лишь бы забить гол и вас опередить.

- Раз так – то так. Поздравляю его (улыбается).