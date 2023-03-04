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Официально: Металлист подписал французского легионера
Французский защитник Пати Малумандсоко присоединился к харьковской команде.
Фото: ФК Металлист
Клуб УПЛ "Металлист" объявил о подписании контракта с защитником Пати Малумандсоко. По сроку договора информации нет.
Сообщается, что 22-летний игрок может сыграть на позиции центрального защитника и опорного хавбека. Пати находился в составе команды с февраля.
"Я действительно очень счастлив сейчас, все в команде очень хорошо меня встретили. С первого дня я почувствовал, насколько это "семейный" клуб. Мне кажется, что я сделал правильный выбор, доверившись этому замечательному клубу", - прокомментировал переход Пати Малумандсоко.
22-летний футболист будет играть за желто-синих под 3-м номером.
Во Франции игрок выступал за вторую команду "Кана", а также играл в Греции за "Аполлон Понту".
Свой следующий матч "Металлист" сыграет 5 марта (13:00) против "Руха" (Львов).
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