Официально: Металлист подписал французского легионера

Клуб УПЛ "Металлист" объявил о подписании контракта с защитником Пати Малумандсоко. По сроку договора информации нет.

Сообщается, что 22-летний игрок может сыграть на позиции центрального защитника и опорного хавбека. Пати находился в составе команды с февраля.

"Я действительно очень счастлив сейчас, все в команде очень хорошо меня встретили. С первого дня я почувствовал, насколько это "семейный" клуб. Мне кажется, что я сделал правильный выбор, доверившись этому замечательному клубу", - прокомментировал переход Пати Малумандсоко.

22-летний футболист будет играть за желто-синих под 3-м номером.

Во Франции игрок выступал за вторую команду "Кана", а также играл в Греции за "Аполлон Понту".

Свой следующий матч "Металлист" сыграет 5 марта (13:00) против "Руха" (Львов).