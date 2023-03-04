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Официально: Металлист подписал французского легионера

Премьер-лига
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Французский защитник Пати Малумандсоко присоединился к харьковской команде.

Официально: Металлист подписал французского легионера

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Клуб УПЛ "Металлист" объявил о подписании контракта с защитником Пати Малумандсоко. По сроку договора информации нет.

Сообщается, что 22-летний игрок может сыграть на позиции центрального защитника и опорного хавбека. Пати находился в составе команды с февраля.

"Я действительно очень счастлив сейчас, все в команде очень хорошо меня встретили. С первого дня я почувствовал, насколько это "семейный" клуб. Мне кажется, что я сделал правильный выбор, доверившись этому замечательному клубу", - прокомментировал переход Пати Малумандсоко.

22-летний футболист будет играть за желто-синих под 3-м номером.

Во Франции игрок выступал за вторую команду "Кана", а также играл в Греции за "Аполлон Понту".

Свой следующий матч "Металлист" сыграет 5 марта (13:00) против "Руха" (Львов).

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В статье: Болельщики ФК "Металлист" (Харьков) УПЛ
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