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Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2

Премьер-лига
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Первый в 2023-м официальный матч стал для "Динамо" шоком

Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Вряд ли кто верил, что киевляне после потери зимой Цыганкова и Забарного продолжат на равных бороться за чемпионство с "Днепром-1" и "Шахтером". Однако дебютная игра смогла удивить даже пессимистов, ведь киевляне проиграли 0:2 коллективу, для которого счастьем будет в текущем сезоне сохранение место в элите. Из киевского клуба снова звучали фразы о неудовлетворительном судействе. Однако хотя бы иногда следует смотреть на собственную игру.

Алина Ерофеева посетила матч на стадионе "Динамо" и делится увиденным в своем фоторепортаже.

Фотогалерея

Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 1Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 2Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 3Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 4Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 5Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 6Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 7Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 8Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 9Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 10Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 11Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 12Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 13Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 14Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 15Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 16Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 17Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 18Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 19Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 20Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 21Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 22Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 23Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 24Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 25Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 26Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 27Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 28Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 29Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 30Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 31Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 32Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 33Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 34Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 35Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 36Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 37Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 38Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 39Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 40Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 41Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 42Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 43Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 44Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 45Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 46Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 47Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 48Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 49Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 50Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 51Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 52Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 53Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 54Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 55Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 56Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 57Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 58Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2 - фото 59
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В статье: Динамо (Киев) фото Ингулец (Петрово)
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