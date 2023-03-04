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Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2
Первый в 2023-м официальный матч стал для "Динамо" шоком
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Вряд ли кто верил, что киевляне после потери зимой Цыганкова и Забарного продолжат на равных бороться за чемпионство с "Днепром-1" и "Шахтером". Однако дебютная игра смогла удивить даже пессимистов, ведь киевляне проиграли 0:2 коллективу, для которого счастьем будет в текущем сезоне сохранение место в элите. Из киевского клуба снова звучали фразы о неудовлетворительном судействе. Однако хотя бы иногда следует смотреть на собственную игру.
Алина Ерофеева посетила матч на стадионе "Динамо" и делится увиденным в своем фоторепортаже.
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