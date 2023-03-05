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Металлист - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Металлист - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В начале сезона команды были на разных полюсах. "Рух" – борец за выживание, а "Металлист" на протяжении некоторого отрезка демонстрировал еврокубковые амбиции. Но сейчас обе команды находятся внизу и обеим очень необходимы очкам. Так что игра будет острой, напряженной.

Матч состоится в воскресенье, 5-го марта, в 13:00. Прямую видеотрансляцию обеспечит ресурс FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.

УПЛ. 16-й тур. 05.03.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Игорь Пасхал

"Металлист" 13:00 "Рух"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – УНИАН, FootballHab

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В статье: Рух (Львов) Металлист (Харьков)
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