Металлист - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В начале сезона команды были на разных полюсах. "Рух" – борец за выживание, а "Металлист" на протяжении некоторого отрезка демонстрировал еврокубковые амбиции. Но сейчас обе команды находятся внизу и обеим очень необходимы очкам. Так что игра будет острой, напряженной.

Матч состоится в воскресенье, 5-го марта, в 13:00. Прямую видеотрансляцию обеспечит ресурс FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.

УПЛ. 16-й тур. 05.03.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Игорь Пасхал

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