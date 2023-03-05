Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Олександр Приходько
В начале сезона команды были на разных полюсах. "Рух" – борец за выживание, а "Металлист" на протяжении некоторого отрезка демонстрировал еврокубковые амбиции. Но сейчас обе команды находятся внизу и обеим очень необходимы очкам. Так что игра будет острой, напряженной.
Матч состоится в воскресенье, 5-го марта, в 13:00. Прямую видеотрансляцию обеспечит ресурс FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.
УПЛ. 16-й тур. 05.03.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Игорь Пасхал
"Металлист" 13:00 "Рух"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – УНИАН, FootballHab
Популярное сейчас
- Еще почти тысяча погибших и 45 единиц техники. Генштаб обновил потери россиян на войне
- Поражение Динамо, ничья Днепра-1, результативная серия Цыганкова. Главные новости за 4 марта
- Камбэк на все времена. Арсенал - Борнмут 3:2. Обзор матча и видео голов
- Про Ингулец тоже есть. Александр Поворознюк продолжает перепевать мотивы Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО