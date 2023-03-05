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Вратарь Ингульца: Поворознюк пообещал, что нам будет что-то приятное за победу над Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Но пока держит интригу что именно

Вратарь Ингульца: Поворознюк пообещал, что нам будет что-то приятное за победу над Динамо

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо":

“Мечта сбылась. Но это не только моя заслуга, но и всей команды, персонала. Мы очень серьезно готовились еще по сборам, разбирали "Динамо". Сейчас эмоции немного зашкаливают. Очень рады, что так случилось.

Я считаю, что мы заслуживали этой победы, потому что на поле был единый коллектив. Мы должны сразиться друг за друга, и все получилось. Благодарю всех ребят, которые помогали мне, и я чем-то им помог.

Александр Поворознюк сказал, что мы сделали ему отличный подарок. Пообещал, что нам будет что-нибудь приятное. Надеюсь, что так и будет. Он был очень счастлив”, – сказал Паламарчук.

"Ингулец" впервые в своей истории победил "Динамо". Петровцы встречались с киевлянами пять раз: еще трижды проиграли и однажды сыграли вничью.

Победа над киевлянами стала самой большой для "Ингульца" в этом сезоне. Ранее они добыли три победы с одинаковым счетом 1:0.

Пока петровцы идут на 11 месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Алексей Паламарчук
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.03.2023 в 11:16
"Щось приємне"- це Поворознюк оголосить, що віднині усі матчі Інгульця буде судити Катруся.
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