Вратарь Ингульца: Поворознюк пообещал, что нам будет что-то приятное за победу над Динамо

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо":

“Мечта сбылась. Но это не только моя заслуга, но и всей команды, персонала. Мы очень серьезно готовились еще по сборам, разбирали "Динамо". Сейчас эмоции немного зашкаливают. Очень рады, что так случилось.

Я считаю, что мы заслуживали этой победы, потому что на поле был единый коллектив. Мы должны сразиться друг за друга, и все получилось. Благодарю всех ребят, которые помогали мне, и я чем-то им помог.

Александр Поворознюк сказал, что мы сделали ему отличный подарок. Пообещал, что нам будет что-нибудь приятное. Надеюсь, что так и будет. Он был очень счастлив”, – сказал Паламарчук.