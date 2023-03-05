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Вратарь Ингульца: Поворознюк пообещал, что нам будет что-то приятное за победу над Динамо
Но пока держит интригу что именно
Скриншот: ТК Футбол
Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо":
“Мечта сбылась. Но это не только моя заслуга, но и всей команды, персонала. Мы очень серьезно готовились еще по сборам, разбирали "Динамо". Сейчас эмоции немного зашкаливают. Очень рады, что так случилось.
Я считаю, что мы заслуживали этой победы, потому что на поле был единый коллектив. Мы должны сразиться друг за друга, и все получилось. Благодарю всех ребят, которые помогали мне, и я чем-то им помог.
Александр Поворознюк сказал, что мы сделали ему отличный подарок. Пообещал, что нам будет что-нибудь приятное. Надеюсь, что так и будет. Он был очень счастлив”, – сказал Паламарчук.
"Ингулец" впервые в своей истории победил "Динамо". Петровцы встречались с киевлянами пять раз: еще трижды проиграли и однажды сыграли вничью.
Победа над киевлянами стала самой большой для "Ингульца" в этом сезоне. Ранее они добыли три победы с одинаковым счетом 1:0.
Пока петровцы идут на 11 месте в турнирной таблице УПЛ.
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