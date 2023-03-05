Ризнык: Был интерес одного клуба из Европы, но ни до чего серьезного не дошло

Новичок донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал свой переход к "горнякам" и рассказал, были ли еще варианты.

" – Очень приятно, что такой клуб, как "Шахтер", обратил на меня внимание. Поэтому сейчас я очень рад быть здесь. Трансфер прошел хорошо. Эти слухи ходили в течение 1,5 лет, и наконец мы закрыли этот вопрос.

– Были ли у вас варианты из Европы?

– Если бы у меня были предложения из-за границы, мы, конечно, рассматривали бы их. Был интерес одного клуба, но ни до чего серьезного не дошло.

Было очень хорошее предложение от "Шахтера". Я, даже не очень много думая, согласился.

– Ваш переход в "Шахтер" восприняли как сигнал того, что Трубин может в ближайшее время уйти из клуба, а вы его замените. Насколько это правда?

– Я ничего не знаю по этому поводу. “Шахтер” купил меня и, думаю, что на меня рассчитывают. Я буду конкурировать. Для меня это тоже плюс. Я пришел в топ-клуб, и для меня это только шаг вперед.

Мы, вратари, конкурируем на тренировках. Это обычный рабочий процесс. В жизни мы можем пообщаться”, - сказал Ризнык в интервью Tribuna.com.