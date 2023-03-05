Ванат: Я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал работу судей во время вчерашнего матча против "Ингульца":

“ - У вас был один очень хороший момент. После него возникли споры, прикоснулся ли к мячу голкипер. Как вы думаете, что там было?

- Вратарь “Ингульца” в том моменте спас свою команду, поэтому это должен быть угловой. Я поднял немного мяч и он его задел. В общем, я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему очень часто именно в матчах “Динамо”.

- Была ли по вашему мнению игра рукой при втором голе "Ингульца"?

- Здесь я не видел, потому что был далеко”, - сказал Ванат.