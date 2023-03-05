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Ванат: Я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть
О, как минимум, Стефани Фраппар Владислав забыл
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал работу судей во время вчерашнего матча против "Ингульца":
“ - У вас был один очень хороший момент. После него возникли споры, прикоснулся ли к мячу голкипер. Как вы думаете, что там было?
- Вратарь “Ингульца” в том моменте спас свою команду, поэтому это должен быть угловой. Я поднял немного мяч и он его задел. В общем, я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему очень часто именно в матчах “Динамо”.
- Была ли по вашему мнению игра рукой при втором голе "Ингульца"?
- Здесь я не видел, потому что был далеко”, - сказал Ванат.
Отметим, что главным судьей матча "Динамо" – "Ингулец" была Екатерина Монзуль. В этом сезоне она работала на 10 встречах УПЛ. Чаще всего она судила поединки "Динамо", "Шахтера", "Кривбасса" и "Ингульца" – по три. В частности, дважды работала на матчах между "бело-синими" и петровцами.
Также добавим, что во французской Лиге 1 работает лучшая арбитр-женщина мира сейчас Стефани Фраппар. В нынешнем сезоне она обслуживала 11 встреч чемпионата.
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