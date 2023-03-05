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Ванат: Я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть

Премьер-лига
(1 голосов)

О, как минимум, Стефани Фраппар Владислав забыл

Ванат: Я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал работу судей во время вчерашнего матча против "Ингульца":

- У вас был один очень хороший момент. После него возникли споры, прикоснулся ли к мячу голкипер. Как вы думаете, что там было?

- Вратарь “Ингульца” в том моменте спас свою команду, поэтому это должен быть угловой. Я поднял немного мяч и он его задел. В общем, я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему очень часто именно в матчах “Динамо”.

- Была ли по вашему мнению игра рукой при втором голе "Ингульца"?

- Здесь я не видел, потому что был далеко”, - сказал Ванат.

Читайте такжеЛуческу: Оба мяча были забиты после грубых ошибок арбитра. Надеюсь, Монзуль больше не будет судить матчи Динамо

Отметим, что главным судьей матча "Динамо" – "Ингулец" была Екатерина Монзуль. В этом сезоне она работала на 10 встречах УПЛ. Чаще всего она судила поединки "Динамо", "Шахтера", "Кривбасса" и "Ингульца" – по три. В частности, дважды работала на матчах между "бело-синими" и петровцами.

Читайте такжеСтупар: Не думаю, что у Монзуль какое-то предвзятое отношение к Динамо. Просто таков ее уровень судейства

Также добавим, что во французской Лиге 1 работает лучшая арбитр-женщина мира сейчас Стефани Фраппар. В нынешнем сезоне она обслуживала 11 встреч чемпионата.

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В статье: Екатерина Монзуль
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Комментарии (8)
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androma (Вересневе)
05.03.2023 в 13:22
Ну не бачив то й не бачив, навіщо розповідати всім що ти тупе ?
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0
0
ZILI (Тернопіль)
05.03.2023 в 13:01
З інтерв'ю зрозуміло що Ванат не дивиться матчів топ чемпіонатів. А якби дивився то і жінок арбітринь там би побачив і, можливо, почерпнув би щось для себе щоб краще грати.
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+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
05.03.2023 в 12:47
Перш ніж у чужих помилках колупатися потрібно зі своїми недоліками розібратися! До того не знати що в інших топчемпіонатах вже давно панянки судять то взагалі нонсенс. Програли тому що не змогли забити більше ніж суперник! Взагалі не змогли забити! А зайва лояльність арбітрині до опонента...
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+2
0
старий фан (Рівне)
05.03.2023 в 12:46
Дятел.
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+1
0
Romerik (YNWA)
05.03.2023 в 12:24
А Фраппар, лиса ти башка? Те шо ти туповатий, як більшість футболістів, ми бачимо. Те що ти не можеш реалізувати свої моменти теж. Те що ти сексист, також видно
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+2
-3
S_Shvets (Киев)
05.03.2023 в 12:24
Одразу видно, що хлопець не слідкує за французькою Лігою 1 і ім'я Стефані Фраппар йому нічого не каже. А якби він це сказав в очі Бібіані Штайнхауз з Бундесліги, то міг би ще й добрячого стусана отримати
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+3
0
Нескорений (українець)
05.03.2023 в 12:35
А що, БабаАня дуже кремезна? ))
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0
0
S_Shvets (Киев)
05.03.2023 в 12:37
Поліціянтка зростом 181 см
+2
0

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