  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С Ракицким и без Сикана. Стал известен состав Шахтера на матч против Металлиста 1925 года
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Ракицким и без Сикана. Стал известен состав Шахтера на матч против Металлиста 1925 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер "горняков" сделал две замены по сравнению с предыдущим поединком

С Ракицким и без Сикана. Стал известен состав Шахтера на матч против Металлиста 1925 года

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Металлист 1925" сыграет против "Шахтера".

Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич выбрал состав на игру против харьковчан:

Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Джурасек – Траоре.

Отметим, что по сравнению с матчем против “Миная” с первых минут не выйдут Матвиенко и Сикан. В том поединке Даниил оформил дубль.

Команды начнут матч в 14:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Читайте такжеМеталлист 1925 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 марта 2023
По теме
yellow-arrow
Шахтер перед ЛЕ проводит матч чемпионата против Металлиста 1925. Текстовая трансляция
yellow-arrow
Ворскла и Заря встречаются в Александрии. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Обновленный Металлист встречается с Рухом. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде