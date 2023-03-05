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С Ракицким и без Сикана. Стал известен состав Шахтера на матч против Металлиста 1925 года
Тренер "горняков" сделал две замены по сравнению с предыдущим поединком
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
В рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Металлист 1925" сыграет против "Шахтера".
Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич выбрал состав на игру против харьковчан:
Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Джурасек – Траоре.
⚒ Наш склад на матч із «Металістом 1925» у Прем’єр-лізі.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 5, 2023
???? Пряма трансляція – Setanta Sports.#Shakhtar #Металіст1925Шахтар pic.twitter.com/zYE44eVhLp
Отметим, что по сравнению с матчем против “Миная” с первых минут не выйдут Матвиенко и Сикан. В том поединке Даниил оформил дубль.
Команды начнут матч в 14:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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