УПЛ. Металлист - Рух 1:2. Заменой на замены

В начале сезона команды были на разных полюсах. "Рух" – боец за выживание по определению, а вот "Металлист" после повышения в классе на протяжении некоторого времени проявлял еврокубковые амбиции. И что самое главное – результатами на поле соответствовал этим амбициям. Но сейчас все гораздо прозаичнее: и "Рух", и "Металлист" – в низах турнирной таблицы, обоим нужны очки для того, чтобы не забуксовать в трясине. Поэтому для обоих начало сезона сразу оказалось огненным – против прямого конкурента.

"Рух" за зиму не сильно изменился, так что можно было примерно понимать силы и способности этой команды. А вот "Металлист" обновил кадровое наполнение как в составе, так и на тренерском мостике. Перица Огненович начал свою каденцию с привлечением в основной состав сразу нескольких новичков: Самуэля, Наумца, Бойчука, Ермолова. С другой стороны, особого выбора и не было: "Металлист" потерял многих игроков, поэтому дебютанты в основе – это, в некоторой степени, вынужденный ход.

На поле оно чувствовалось – "Металлисту" не хватало сыгранности. По крайней мере, "Рух" в начале поединка выглядел гораздо лучше. Создавал моменты имени Климчука: нападающий сначала элегантно перекидывал голкипера после передачи из глубины, но не попал в рамку. А потом опасно бил после стандарта. В конце концов, успешной оказалась третья попытка, когда Мысык элегантно забросил на нападающего, а Юрий на этот раз пробил точно в угол – 0:1.

У "Металлиста" к тому времени были только полумоменты – несколько неорганизованных переходов на чужую половину поля, несколько стандартов. В моменте с голом "Руха" Климчук, возможно, находился в положении "вне игры", но суть не в этом… Уже даже при своем преимуществе львовяне не останавливались (еще два момента Климчука (!), момент Дидыка), тогда как "Металлист" мало напоминал команду. Скорее – набор футболистов.

Что-то наконец-то возникло в районе тридцатой минуты. Прядун принял передачу из глубины, но на ударную позицию вышел под острым углом, так что имел мало шансов переиграть Панькива. Но это был единичный эпизод. Тенденция же имела львовское направление: удар Таллеса после передачи Климчука, рейд Климчука от центра поля, остановленный последним защитником. Этого предостаточно для преимущества в счете. Все логично.

...

Понимал это и тренерский штаб "Металлиста", произведя в перерыве сразу две замены. И одна из них быстро сработала во втором тайме: Панасенко, получив пас от Бойчука, не замедлил с ударом. Несколько помог рикошет, что и стало кульминацией этой атаки – 1:1.

"Рух" немного занервничал, но был в таком состоянии недолго. Момент Отабора это подтвердил. Затем мяч даже залетел в сетку ворот "Металлиста", но уже после свистка. Главное – что уже не существовал, а полноценно жил на поле соперник львовян. Хозяева, вдохновленные заменами, снова создали момент. И снова не без Панасенко. Он продрался сквозь частокол ног, способствовав тому, что мяч попал на ногу Прядуну. А он зарядил в перекладину. Чуть бы ниже…

Кстати, "Металлист" забил в УПЛ впервые за последние шесть матчей. Но этого было мало, чтобы прервать безвыигрышную серию в чемпионате, которая затянулась уже на восемь поединков (без учета сегодняшнего). Желание у харьковчан было, но должна была быть и осмотрительность, ведь за "Рух" продолжал играть вездесущий Климчук. Его падение и желтая за симуляцию – это такое, а вот дальний удар, после которого пришлось потрудиться голкиперу – уже опасно. "Рух" также хотел выиграть.

Финальный отрезок матча был достаточно динамичным. "Металлист" выглядел не хуже "Руха", но львовяне ударили тем оружием, которое использовали харьковчане. Карабин вышел из скамейки для запасных и расстрелял ворота Ермолова после передачи Отабора. Вот так просто.

Дальше гости "засушили" игру и добились своего – чрезвычайно важных в борьбе за выживание трех очков. А "Металлист" не заработал, а получил – девятый матч подряд в УПЛ без победы. Тревожная тенденция для харьковчан.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 16-й тур. 05.03.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Игорь Пасхал

"Металлист" - "Рух" 1:2

Голы: Сергей Панасенко 49 - Юрий Климчук 18, Ярослав Карабин 76

"Металлист": Даниил Ермолов, Александр Мизюк, Андрей Ралюченко, Максим Прядун, Владислав Наумец (Максим Багачанский 84), Егор Картушов, Богдан Бойчук, Мишелс Самуэл (Дмитрий Коркишко 46), Богдан Порох, Юрий Романюк (Пати Алондо 73), Алекс Чидомере (Сергей Панасенко 46)

"Рух": Юрий Панькив, Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор, Марьян Мысык (Виталий Роман 80), Фабрисио Альваренга (Остап Притула 80), Олег Веремиенко (Богдан Слюбик 52), Роман Дидык, Таллес Бренер (Ярослав Карабин 66), Марко Сапуга, Ростислав Лях, Денис Слюсар

Предупреждения: Дмитрий Коркишко 79 - Олег Веремиенко 11, Юрий Климчук 65, Фабрисио Альваренга 79, Марьян Мысык 79