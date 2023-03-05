Ворскла - Заря 2:3. Невероятная развязка настоящей битвы

После зимы "Заря" на бумаге выглядела более убедительно. Луганчане никого из важных игроков не потеряли, к тому же усилили состав несколькими интересными игроками. "Ворсклу" же сопровождал информационный шум о проблемах ее владельца - Константина Жеваго, настораживало прекращение сотрудничества с тремя легионерами и подвешенное состояние одного из лучших игроков первого круга - Тауляна Сефери. Но албанец остался, а продажа Ризныка в "Шахтер" создавала финансовую подушку для полтавчан. В конце концов оба клуба долго были в Турции, где не поражали результатами контрольных матчей.

Вместо Ризныка в ворота "Ворсклы" стал Павел Исенко, тот самый парень, который когда-то вытащил команду в финал Кубка Украины. При отсутствии Кравца слева в обороне неожиданно вышел Скляр, партнером Чеснакова в центре обороны стал новичок Рамирес, справа традиционно играл Пердута. Выше Игоря по флангу действовал Фелипе, который в первом круге играл в защите. Павлюк и Юрченко должны были закрыть центр поля, Сефери атаковал слева, а в центре поочередно на острие оказывались Степанюк и Лопес, еще один бразильский новичок, приехавший в Украину из Японии.

Ван Леувен выпустил состав, который был основным в прошлом году. В отсутствие травмированного Мацапуры ворота "Зари" защищает Сапутин. Линия обороны справа налево – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух, в опорной зоне играли Мишнев и Бражко, группа атаки – Русин, Булеца, Антюх и Нагнойный. Последний действовал на острие.

Начало не предвещало беды для "Зари", но простой заброс от Рамиреса со своей половины поля на 5-й минуте воплотил в гол Сефери. Серьезно ему помог Бутко, который не смог навязать борьбу, так что албанец вышел на свидание и спокойно переиграл Сапутина. Забитый мяч придал полтавчанам уверенности, и уже через 10 минут они удвоили преимущество. Прессинг на половине поля соперника позволил организовать контратаку, Степанюк выскочил на свидание с голкипером и уже успел пробить (в ворота не попал), но Сапутин по инерции въехал ногами в корпус Руслана. Арановский решил, что это нарушение и указал на отметку. Тот же Сефери свой шанс не упустил.

Такой пенальти завел луганскую команду. Возмущение пошло через край, когда в похожем эпизоде Нагнойный въехал в Исенко. Теперь арбитр зафиксировал фол в атаке, после чего показал желтую за разговоры Имерекову и Ван Леувену (нидерландец требовал "уважения к правилам"). Впрочем, эмоции, кажется, помогли "Заре" вернуться в игру, начиная с середины тайма номинальные гости целенаправленно давили на ворота соперника и еще до перерыва должны были сокращать отставание. Сначала Русин с помощью рикошета попал в крестовину ударом с острого угла, а на 44-й Имереков после подачи углового бил головой с линии вратарской, но не попал совсем чуть-чуть. "Ворскла" лишь перед перерывом огрызнулась контратакой, которую разогнал Скляр, а завершал Фелипе, однако удар бразильца пришелся в руки Сапутину.

В перерыве Ван Леувен заменил Нагнойного на Герреро и это стало ключевым моментом в поединке. Атака "Зари" приобрела совсем другое качество – представитель Панамы (к слову, первый в чемпионате Украины) постоянно предлагал себя партнерам, значительно активнее двигался по всему фронту, а главное – очень качественно подыгрывал партнерам. Уже на 50-й он здорово ворвался в штрафную после разрезного паса и пробил с острого угла, но Исенко перевел на угловой. Через две минуты Бражко пустил в прорыв Антюх, но своевременный выход голкипера "Ворсклы" помешал игроку "Зари" реализовать возможность. Наконец на 57-й Бражко, тоже сильно начавший второй тайм, отдал на Герреро и продолжил движение к воротам, а панамец элегантно забросил мяч за спины защитникам и вывел партнера на свидание с Исенко. Бражко шансов вратарю не оставил.

На 63-й Ван Леувен производит еще одну замену, которая будет иметь серьезное влияние на игру – вместо Антюха выходит Хлань. Именно Хлань на 72-й заработал вторую желтую карточку для Рамиреса, который до этого выглядел очень уверенно. Бразилец сбил Максима, когда тот пытался проскочить мимо. 20-летний форвард мог и сам забить, но дважды ему помешал это сделать Исенко. Сначала кипер поймал мяч над головой после мощного удара, а затем среагировал на удар низом, когда Хлань промчался мимо трех защитников "Ворсклы".

После этого полтавчанам удалось наконец закрыть собственную штрафную до 90-й минуты, но победный и даже ничейный счет они упустили уже в компенсированное арбитром время. Справедливости ради нужно констатировать – "Заре" очень сильно повезло, в то время как "Ворскли" соответственно нет. Сначала Русин бил из пределов штрафной и мяч, задев Пердуту, по невероятной дуге перелетел высоченного Исенко – 2:2. А на 90+5 арбитр назначил пенальти - мяч отскочил от газона в руку Хрипчука. 11-метровый взялся исполнять Бражко и с ответственностью справился отлично, перехитрив Исенко, который этот матч проводил на кураже.

"Ворскла" еще успела провести атаку и даже заработать угловой. Исенко пошел к воротам соперника, но подачу с подкруткой в ворота нейтрализовал Сапутин, после чего и раздался финальный свисток. 2:3 – "Ворскле" не хватило хладнокровия, глубины состава, чтобы усилить игру в критический момент, а главное – удачи. "Заря" заслуживает похвалы за характер и желание идти вперед. Безусловно, нужно отметить Патрика Ван Леувена, который угадал с заменами. К слову, Герреро – это его креатура, он фактически воспитывал панамца в "Маккаби". С таким настроем "Зари" вполне по силам будет навязать борьбу "Динамо" за бронзу, а возможно, и повлиять на распределение мест в зоне Лиги Чемпионов.

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5 марта. Александрия. Стадион "Ника"

"Ворскла" – "Заря" 2:3

Голы: Сефери 5, 16 пен. – Бражко 57, Русин 90+1, Бражко 90+4 пен

"Ворскла": Исенко – Пердута, Чеснаков, Рамирес, Скляр – Павлюк, Юрченко (Яворский 74) – Фелипе, Лопес (Хрипчук 63), Сефери – Степанюк

Тренер: Виктор Скрипник

"Заря": Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Мишнев (Погорелый 78), Бражко – Антюх (Хлань 53), Булеца, Русин (Хахлев 90+5) – Нагнойный (Герреро 46)

Тренер: Патрик ван Леувен

Арбитр: Евгений Арановский

Предупреждения: Скляр 33, Рамирес 64, Исенко 86 – Вантух 13, Сапутин 15, Имереков 20, ван Леувен 21, Булеца 27

Удаление: Рамирес 72 (вторая желтая)