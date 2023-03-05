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Тренер Металлиста – о матче против Руха: Начали плохо, плохо провели весь первый тайм

Премьер-лига
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Во втором тайме стало лучше, но допустили ошибку

Тренер Металлиста – о матче против Руха: Начали плохо, плохо провели весь первый тайм

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Перица Огненович прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Руха":

– Сегодня неудачный дебют для вас в должности тренера "Металлиста". Какие ваши первые мысли после матча?

– Мы ждали такой игры, мы знали своего соперника, знали что "Рух" играет в физически сильный футбол. К этому готовились. Начали плохо, плохо провели весь первый тайм. Во втором тайме игра стала лучше. Забили гол. И тогда, когда должны были забить второй гол, мы пропустили. Так что сегодня не удалось выиграть.

– Сегодня в стартовом составе было много новичков. Как оцениваете их уровень сыгранности и готовности?

– Вы знаете, что у нас были проблемы, когда мы готовили команду к возобновлению чемпионата. Нам нужно еще работать, чтобы команда работала как команда. Чтобы у нас был лучший футбол, лучший контроль мяча.

– Были ли для вас какие-то неожиданности со стороны "Руха"?

– Мы анализировали "Рух", знали, как они будут играть. Так они и играли. Просто сегодня, когда мы должны были забить второй раз – получили мяч в свои ворота. Между командами была маленькая разница, но так получилось, что "Рух" реализовал больше моментов, чем мы”, - сказал Огненович.

Отметим, что "Металлист" занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда сыграет против "Ингульца" 11 марта.

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В статье: Рух (Львов) Перица Огненович Металлист 1925 (Харьков)
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