Металлист 1925 - Шахтер 0:7. Дончане не заметили сопротивления

В первой части сезона донецкий "Шахтер" лишь четыре раза потерял очки. Одним из обидчиков "горняков" стал харьковский "Металлист 1925", который в первом туре (более того, в первом матче всего военного, если можно так выразиться, сезона) отобрал балы у фаворита. Тогда коллектив еще Валерия Кривенцова, который был уволен по ходу осени, отыграл очень компактно и надежно у своих владений, не позволив забить Мудрику и компании. Сегодня такой результат "Шахтер" точно не устраивал. За день до матча дончан против харьковчан, в своей игре оступился "Днепр-1", а значит в случае победы "горняки" могли догонять лидера УПЛ. И это впервые в нынешнем сезоне.

Состав Игор Йовичевич пустил в бой достаточно боевой. Уже в четверг "горнякам" проводить поединок 1/8 Лиги Европы против "Фейеноорда", однако лидер чемпионата Нидерландов подождет. УПЛ для "Шахтера" не менее важна, а потому сегодня в старте вышли все ключевые исполнители, за исключением лишь Николая Матвиенко - он даже не попал в заявку. Вместо него в центре обороны оказался Ярослав Ракицкий, который отметился первыми голевыми действиями после возвращения. Но об этом позже. Что касается состава харьковчан, то в нем отсутствовали из-за травм голкипер Мозиль, который стал героем матча первого круга, а также центрбек Ткачук. Вместо последнего появился Курило.

Знаете, есть матчи, о которых говорят, что на второй тайм команды могли бы и не выходить. Ибо и так все было понятно. Сегодня, чтобы осознать неминуемость победы фаворита, нам хватило 13-ти минут. Уже к этому часу счет на табло был 0:2, а харьковчане не показывали особого желания забивать. Только обороняться, да и то не очень надежно. Началось все с левого фланги атаки гостей. Именно там скорость набрал Джурасек, именно оттуда он отдал на Степаненко, который своим прострелом нашел в штрафной Зубкова - Александру осталось лишь доставить мяч за линию, находясь в метре от ворот. Никаких проблем, 0:1. Спустя семь минут счет удвоился, и снова благодаря действиям на левом крыле. На этот раз Михайличенко пробежал бровкой, отдав на Траоре, который не решился бить сам, просто вернув сферу Богдану. Тот пробил точно и с минимумом сопротивления - 0:2.

По сути, игра была сделана, однако голы на этом не завершились. Команды вяловато играли почти до конца тайма, а после "Шахтер" выдал два быстрых удара, сделав счет разгромным еще до перерыва. Сначала классно на правом полуфланге ускорился Бондаренко, после чего сумел выкатить мяч под удар Траоре - фактурный форвард ударом в касание прервал голевую засуху, забив в официальных играх впервые с первого октябре. Может теперь попрет. Спустя два оборота минутной стрелки дубль оформил Зубков. Ракицкий выдал фирменную диагональ со своей половине поля, Александр подхватил мяч на ход, а после пробил в дальний из пределов штрафной. Получилось эффектно.

Второй тайм стал формальностью, правда, игроков "Шахтера" об этом никто не предупредил. Они продолжили играть активно, даже несмотря на замену Степаненко и Зубкова в перерыве. Мотивированных игроков хватало и в запасе. Пятый гол в матче, что интересно, был забит без активно участия гостей. "Металлист 1925" решил немного подержать мяч у своих ворот, Курило отдал пас на голкипера, однако мяч прошел под ногой у Сидоренко, после чего оказался за линией. Обидный ляп и 0:5. Прошла минута и стало 0:6. Михайличенко бил с левого фланга, Сидоренко справился, однако Петряк на добивании был точен. К слову, первый гол для Ивана в футболке "Шахтера". Впервые после возвращения забил и Ракицкий - Ярослав перехватил мяч еще на своей половине, после чего ускорился и решил дать издали метров с 35-ти. Фирменный удар и фирменный гол. 0:7. Где-то в голове эхом пронеслось слово "пощады".

Только после этого "Шахтер" сбавил обороты, позволив "Металлисту 1925" немного поиграть первым номером. Местами получалось симпатично, даже пришлось поработать Трубину, который спас "сухарь" после удара головой от Бычека. В остальном, концовка ничем интересным не запомнилась. Вслед за разгромом "Металлиста" (в первом круге команда Йовичевича победила 6:1), "Шахтер" разгромил и другую харьковскую команду, впервые в сезоне догнав лидера УПЛ. Все самое интересное в чемпионате впереди.

VBET-лига. 16-й тур

5 марта, Львов, стадион "Арена Львов"

Главный арбитр: Александр Шандор (Львов)

Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Владимир Высоцкий (Запорожье)

Металлист 1925 - Шахтер 0:7

Голы: Александр Зубков 6, Богдан Михайличенко 13, Лассина Траоре 38, Александр Зубков 41, Игорь Курило 57 (авт.), Иван Петряк 58, Ярослав Ракицкий 66

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Бека Вачиберадзе (Дмитрий Кравченко 46), Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин (Игорь Ногейра 67), Андрей Ременюк (Абдулла Абдуллаев 46), Игорь Курило, Константин Бычек (Владислав Дмитренко 85), Михаил Шершень, Максим Жичиков, Никита Безуглый, Андрей Чирук (Владислав Островский 68)

Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 59), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко (Егор Назарина 46), Александр Зубков (Иван Петряк 46), Богдан Михайличенко, Невен Джурасек, Артём Бондаренко (Дмитрий Крыськив 59), Георгий Судаков (Олег Очеретько 72), Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий

Предупреждение: Лассина Траоре 14