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Пономарев: В первом тайме Рух мог забивать еще два-три мяча и решать все задачи
Команда из Львова смогла вырвать победу
Фото - Олександр Приходько
Ассистент тренера "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал победу команды над командой "Металлиста" (2:1):
– Был сложный матч. Первый матч чемпионата после возобновления. Первые матчи всегда сложные. Спасибо ребятам в первую очередь за самоотдачу, за то, что смогли переломить ход игры и победить в матче.
- Сегодня "Металлист" вас чем-то удивил? Знали, наверное, что в составе соперника будет много новичков… Были ли готовы к такому варианту состава и модели игры соперника?
- Мы очень хорошо разбирали "Металлист", планировали разные варианты игры против этого соперника. Приблизительно понимали, кто будет играть.
– Как считаете, какой главный фактор помог вам сегодня победить?
– Сегодня в первом тайме могли забивать еще два-три мяча и решать все задачи. Не удалось, поэтому думаю нам помог характер, если учитывать, что это был первый матч в чемпионате.
- Первый тайм был образцовым в исполнении "Руха" – создали очень много моментов. Чего не хватило, чтобы реализовать эти моменты?
– Нельзя сказать, что образцовый… Да, было много голевых моментов, но подводила реализация, индивидуальное мастерство.
- Во втором тайме соперник стал действовать более агрессивно, сравнял счет. Вы стали производить замены. Насколько они повлияли?
– Ну, с заменами угадали, поскольку Карабин вышел и забил гол.
- "Рух" не мог сегодня задействовать Довгого. Многим игрокам из U19, которых ждали в основе, сегодня тоже дали отдохнуть…
– Да, был сложный матч во вторник в Милане. Был сложный путь. Ребята были утомлены и истощены психологически. Потому мы дали возможность сегодня сыграть более опытным игрокам, - сказал тренер.
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