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Буяльский: В следующем матче с Днепром-1 многое может решиться
Считает, что команда не была физически готова к первой официальной игре сезона
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал поражение в матче против "Ингульца":
“ – Думаю, что физически наша команда была готова к этой игре. Возможно, я не был полностью готов, потому что много пропустил на сборах. Мои партнеры провели, с учетом сборов 16-ю или 17-ю игру, и, нельзя исключать, что у ребят нет определенной свежести. Может, нужно паузу дать.
– Можно ли сравнить качество футбольных полей в Турции и Киеве?
– По-моему, они одинаковы. Когда ты прилетаешь в Турцию, то только в первые два дня отличный газон. А потом, после частых тренировок, он уже на такое хорошее качество. Возможно, в будущем мы будем уже в Украине готовиться к сезону.
– Среди всех клубов УПЛ "Динамо" провело самое большое количество матчей на сборах. Мы видели, что тренерский штаб наигрывал молодежь, но сегодня им мало что удавалось. Почему?
– Чтобы молодые футболисты прогрессировали, им нужно время. Когда ты играешь в "Динамо", тебе никто времени не даст. Если ты сегодня плохо сыграл, завтра ты уже не будешь в составе. Свой уровень ты должен показывать сегодня и доказывать, что достоин играть в киевском "Динамо". А время никто не даст ни наши болельщики, ни президент клуба.
– Как ты считаешь, это поражение сильно отбросит "Динамо" от первого места?
– 12 марта мы играем с “Днепром-1” на выезде. Там многое может решиться”, - сказал Буяльский.
Отметим, что "Динамо" идет на четвертом месте, уступая первому "Днепру-1" шестью очками. У подопечных Кучера есть еще и игра в запасе.
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