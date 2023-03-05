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Буяльский: В следующем матче с Днепром-1 многое может решиться

Премьер-лига
(1 голосов)

Считает, что команда не была физически готова к первой официальной игре сезона

Буяльский: В следующем матче с Днепром-1 многое может решиться

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал поражение в матче против "Ингульца":

“ – Думаю, что физически наша команда была готова к этой игре. Возможно, я не был полностью готов, потому что много пропустил на сборах. Мои партнеры провели, с учетом сборов 16-ю или 17-ю игру, и, нельзя исключать, что у ребят нет определенной свежести. Может, нужно паузу дать.

– Можно ли сравнить качество футбольных полей в Турции и Киеве?

– По-моему, они одинаковы. Когда ты прилетаешь в Турцию, то только в первые два дня отличный газон. А потом, после частых тренировок, он уже на такое хорошее качество. Возможно, в будущем мы будем уже в Украине готовиться к сезону.

– Среди всех клубов УПЛ "Динамо" провело самое большое количество матчей на сборах. Мы видели, что тренерский штаб наигрывал молодежь, но сегодня им мало что удавалось. Почему?

– Чтобы молодые футболисты прогрессировали, им нужно время. Когда ты играешь в "Динамо", тебе никто времени не даст. Если ты сегодня плохо сыграл, завтра ты уже не будешь в составе. Свой уровень ты должен показывать сегодня и доказывать, что достоин играть в киевском "Динамо". А время никто не даст ни наши болельщики, ни президент клуба.

– Как ты считаешь, это поражение сильно отбросит "Динамо" от первого места?

– 12 марта мы играем с “Днепром-1” на выезде. Там многое может решиться”, - сказал Буяльский.

Отметим, что "Динамо" идет на четвертом месте, уступая первому "Днепру-1" шестью очками. У подопечных Кучера есть еще и игра в запасе.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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Источник:
SportArena

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Комментарии (4)
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Cassid (Kiev)
05.03.2023 в 17:33
Матч будет огненный
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0
0
Prideman (Lviv)
05.03.2023 в 17:13
Остаточно вирішиться що ДК чемпіонство не світить. Не факт навіть, що в призерах будуть
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0
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download1 (huyersk)
05.03.2023 в 16:28
нічого не змінеться, болото залишеться болотом
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+1
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.03.2023 в 16:22
Ви вже не здатні ні на що. Знову програєте
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0
-2

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