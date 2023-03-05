Ван Леувен: Первый тайм мы проиграли, но не было ощущения, что мы сегодня проиграем

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над полтавской "Ворсклой" в рамках 16-го тура УПЛ.

– У нас задача – постоянно играть быстро и в пас, чтобы было больше времени у тех, кто получает мяч. Поначалу был не очень хороший темп от нас. Затем ошибка и пропустили гол. Второй гол тоже пропустили быстро. Будем смотреть, что там было, разбирать.

Первый тайм проиграли 2:0, но у меня не было ощущения, что мы сегодня не наберем зачетных пунктов. Должны были забивать, создавали многие моменты. Так и вышло. Первый гол – это игра через Герреро, он отдал. Затем немного повезло, забил Русин – 2:2. Вы видели, что у команды были еще силы для того, чтобы забивать третий. Хорошая атака – мяч попал в руку сопернику и мы забили с пенальти, который реализовал Бражко.

Должны были выигрывать и получать три пункта. Рад, что именно так и произошло.

– Добавит ли эмоций и уверенности ребятам именно такая волевая победа?

– У нас молодая команда. Новые игроки тоже. Это хороший стимул для футболистов понять, что они могут играть в такой футбол на таком уровне и могут еще многое показывать и радовать наших болельщиков.