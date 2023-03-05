Могло быть и проще. Видео голов и обзор матча Металлист - Рух 1:2

Изменения, которые "Металлист" пережил зимой, пока не принесли команде результата. "Рух" уже в первом тайме должен был закрывать вопрос о победителе дуэли, однако интрига растянулась до почти последних минут второй половины. Впрочем, львовяне верх все же взяли и улучшили свое турнирное положение. А вот харьковчане продолжили безвыигрышную серию, которая тянется еще с прошлого года и теряют по итогам текущего тура сразу две позиции.

УПЛ. 16-й тур

Симферополь. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Игорь Пасхал

"Металлист" - "Рух" 1:2

Голы: Сергей Панасенко 49 - Юрий Климчук 18, Ярослав Карабин 76