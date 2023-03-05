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Первый представитель Панамы в УПЛ. Эдуардо Герреро дебютировал за Зарю

Премьер-лига
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Отметился ассистом

Первый представитель Панамы в УПЛ. Эдуардо Герреро дебютировал за Зарю

ФК "Зоря" / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 16-го тура УПЛ луганская "Заря" обыграла полтавскую "Ворсклу" со счетом 3:2.

В составе команды Патрика ван Леувена в этом поединке дебютировал Эдуардо Герреро. 23-летний хавбек вышел на замену в начале второго тайма, заменив Нагнойного. А на 57-й минуте Эдуардо отличился голевой передачей – забитым мячом отличился Бражко.

Таким образом, Герреро стал первым панамским футболистом в истории чемпионата Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск)
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