Залетало все. Видео голов и обзор матча Металлист 1925 - Шахтер 0:7

В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда" команда Игоря Йовичевича очень легко разобралась с "Металлистом 1925". Кроме того, что харьковчане не смогли создать хоть какое-то сопротивление, да еще и "горняки" сегодня реализовали почти все, что у них сегодня было. Благодаря этой победе дончане догнали "Днепр-1": теперь на вершине УПЛ двоевластие.

VBET лига. 16-й тур

5 марта, Львов, стадион "Арена Львов"

Главный арбитр: Александр Шандор (Львов)

Помощники: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Владимир Высоцкий (Запорожье)

Металлист 1925 – Шахтер 0:7

Голы: Александр Зубков 6, Богдан Михайличенко 13, Лассина Траоре 38, Александр Зубков 41, Игорь Курило 57 (авт.), Иван Петряк 58, Ярослав Ракицкий 66