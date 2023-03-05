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Залетало все. Видео голов и обзор матча Металлист 1925 - Шахтер 0:7

Премьер-лига
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"Горняки" догоняют "Днепр-1"

Залетало все. Видео голов и обзор матча Металлист 1925 - Шахтер 0:7

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
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В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда" команда Игоря Йовичевича очень легко разобралась с "Металлистом 1925". Кроме того, что харьковчане не смогли создать хоть какое-то сопротивление, да еще и "горняки" сегодня реализовали почти все, что у них сегодня было. Благодаря этой победе дончане догнали "Днепр-1": теперь на вершине УПЛ двоевластие.

VBET лига. 16-й тур
5 марта, Львов, стадион "Арена Львов"
Главный арбитр: Александр Шандор (Львов)
Помощники: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Металлист 1925 – Шахтер 0:7
Голы: Александр Зубков 6, Богдан Михайличенко 13, Лассина Траоре 38, Александр Зубков 41, Игорь Курило 57 (авт.), Иван Петряк 58, Ярослав Ракицкий 66

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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