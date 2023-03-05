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Йовичевич: Понимали значимость победы для получения первого места, которое мы уже не хотим отдавать
Коуч "горняков" о разгроме харьковчан
ФК "Шахтер" / Автор невідомий
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал
– Игра с "Металлистом 1925" информативна в контексте подготовки к противостоянию с "Фейенордом"?
– Мы двигаемся с философией от матча к матчу. Даже не думали о "Фейеноорде", выходили только с мыслями победить сегодня, чтобы уменьшить отставание от "Днепра-1". Понимали значимость этого поединка для получения первого места, которое мы уже не хотим отдавать. Нет маленьких побед, а отношение, настроенность и мотивация – это все умножилось на наше качество и вылилось в результат. Были хорошие комбинации, розыгрыши и голы. Этот матч получился таким, о котором мечтает каждый тренер. Взяли важные три очка и только теперь будем думать о "Фейеноорде".
– Чего не хватило сопернику для конкурентной борьбы?
– С точки зрения психологии для нас было важно быстро забить. Сразу получилось забить несколько голов. Повторюсь: могу только поблагодарить своих ребят за отношение и тактический план. Мы серьезно готовились к этому сопернику и сыграли так, как он разрешил. После матча кажется, что он оказался легким, но мы были должны выигрывать единоборства, дать динамику и закрыть передачи на Ременюка, Русина и Чирука. Также нужно было нейтрализовать центр поля, Мартынюка и Вачиберадзе. У соперника есть очень много талантливых футболистов, и если просто наблюдать за ними, то они могут создать очень много проблем любому.
– В свое время тренер "Металлиста 1925" играл под вашим руководством, но сегодня после матча мы не увидели рукопожатия тренеров. Может, вы все-таки увиделись после игры?
– Конечно, мы здоровались как к матчу, так и после него. Я даже обнял его, потому что он был важным игроком моей команды в "Карпатах". Понятно, что сегодня он не может быть удовлетворен результатом, но в будущем желаю ему успехов.
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