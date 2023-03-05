Ворскла - Заря 2:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 16-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" обыграла полтавскую "Ворсклу". Подопечные Виктора Скрипника дважды поразили ворота соперников уже на 16-й минуте встречи. Однако номинальные хозяева поля упустили победу в компенсированное до поединка время. Сначала на 90+1 Русин сравнял счет, а через три минуты Бражко вырвал три очка для команды Патрика ван Леувена.

Favbet лига. 16-й тур

5 марта. Александрия. Стадион "Ника"

"Ворскла" – "Заря" 2:3

Голы: Сефери 5, 16 пен. – Бражко 57, Русин 90+1, Бражко 90+4 пен