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Ворскла - Заря 2:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Луганчане сравнивают и вырывают победу в компенсированное время

Ворскла - Заря 2:3. Обзор матча и видео голов

фото - УПЛ

Новина українською

В рамках 16-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" обыграла полтавскую "Ворсклу". Подопечные Виктора Скрипника дважды поразили ворота соперников уже на 16-й минуте встречи. Однако номинальные хозяева поля упустили победу в компенсированное до поединка время. Сначала на 90+1 Русин сравнял счет, а через три минуты Бражко вырвал три очка для команды Патрика ван Леувена.

Favbet лига. 16-й тур
5 марта. Александрия. Стадион "Ника"
"Ворскла" – "Заря" 2:3

Голы: Сефери 5, 16 пен. – Бражко 57, Русин 90+1, Бражко 90+4 пен

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск)
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
05.03.2023 в 21:45
Перший пенальті лівий та й другий х#й зна що
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