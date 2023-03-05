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Ворскла - Заря 2:3. Обзор матча и видео голов
Луганчане сравнивают и вырывают победу в компенсированное время
фото - УПЛ
В рамках 16-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" обыграла полтавскую "Ворсклу". Подопечные Виктора Скрипника дважды поразили ворота соперников уже на 16-й минуте встречи. Однако номинальные хозяева поля упустили победу в компенсированное до поединка время. Сначала на 90+1 Русин сравнял счет, а через три минуты Бражко вырвал три очка для команды Патрика ван Леувена.
Favbet лига. 16-й тур
5 марта. Александрия. Стадион "Ника"
Голы: Сефери 5, 16 пен. – Бражко 57, Русин 90+1, Бражко 90+4 пен
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