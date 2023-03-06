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Трубин: Главное, чтобы ни одна победа не стала поводом расслабиться
Голкипер "Шахтера" - о разгроме над "Металлистом 1925"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал разгромную победу над харьковским "Металлистом 1925" (7:0) в матче 16-го тура УПЛ.
"Легких побед не бывает. Каждая важна. Главное, чтобы ни одна из них не кружила голову и не становилась поводом расслабиться.
Подготовка к каждому матчу одинаково старательная. Так было и так будет", - написал голкипер на своей странице в Instagram.
Напомним, что уже в четверг, 9 марта "Шахтер" будет принимать "Фейеноорд" в Варшаве в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.
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