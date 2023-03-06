Трубин: Главное, чтобы ни одна победа не стала поводом расслабиться

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал разгромную победу над харьковским "Металлистом 1925" (7:0) в матче 16-го тура УПЛ.

"Легких побед не бывает. Каждая важна. Главное, чтобы ни одна из них не кружила голову и не становилась поводом расслабиться.

Подготовка к каждому матчу одинаково старательная. Так было и так будет", - написал голкипер на своей странице в Instagram.