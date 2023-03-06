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Трубин: Главное, чтобы ни одна победа не стала поводом расслабиться

Премьер-лига
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Голкипер "Шахтера" - о разгроме над "Металлистом 1925"

Трубин: Главное, чтобы ни одна победа не стала поводом расслабиться

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал разгромную победу над харьковским "Металлистом 1925" (7:0) в матче 16-го тура УПЛ.

"Легких побед не бывает. Каждая важна. Главное, чтобы ни одна из них не кружила голову и не становилась поводом расслабиться.

Подготовка к каждому матчу одинаково старательная. Так было и так будет", - написал голкипер на своей странице в Instagram.

Напомним, что уже в четверг, 9 марта "Шахтер" будет принимать "Фейеноорд" в Варшаве в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Анатолий Трубин
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