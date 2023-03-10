Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта

UA-Футбол традиционно собрал для вас список самых интересных матчей, которые стоит просмотреть в течение текущей недели – с 6 по 12 марта.

Пятница, 10 марта

В последний рабочий день недели можно посмотреть, как Виктор Коваленко и его "Специя" будут противостоять "Интеру". Во Франции обещает быть интересным матч между "Лиллем" и "Лионом".

"Специя" – "Интер". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Лилль" – "Лион". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Все самые яркие моменты футбола в режиме Live в Telegram UA-Football

Суббота, 11 марта

И снова безумные футбольные выходные! В УПЛ "Заря" будет доказывать серьезность своих амбиций в игре с аутсайдером, а Ротань встретится с бывшим тренером своей команды. В Англии, возможно, в заявку "Борнмута" наконец-то попадет Забарный, но и соперник будет тяжелый – "Ливерпуль". "Челси" нужно набирать обороты в игре с "Лестером", а "Сити" попытается развалить хрустальный дворец.

В Германии будет баварское и рурское дерби. В Италии "Наполи", проигравший "Лацио" в прошлом туре, будет доказывать, что у него нет спада в поединке с "Аталантой". "Реал" пересечется с "Эспаньолом", а ПСЖ проэкзаменует "Брест".

"Минай" – "Александрия". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Заря" – "Львов". 14:00. УПЛ. УНИАН

"Ингулец" – "Металлист". 14:00. УПЛ. Setanta Sports

"Борнмут" – "Ливерпуль". 14:30. АПЛ

"Черноморец" – "Металлист 1925". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Реал" – "Эспаньол". 15:00. Ла Лига. MEGOGO

"Бавария" – "Аугсбург". 16:30. Бундеслига

"Эвертон" – "Брентфорд". 17:00. АПЛ

"Лестер" – "Челси". 17:00. АПЛ

"Наполи" – "Аталанта". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Кристалл Пэлас" – "Манчестер Сити". 19:30. АПЛ

"Шальке" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 19:30

"Брест" – ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 12 марта

Момент истины для "Днепра-1" - нужно побеждать "Динамо", чтобы остаться одним из фаворитов в борьбе за золото УПЛ. В случае поражения инициатива окончательно перейдет к "Шахтеру". Горняки, к слову, будут играть с неуступчивым "Кривбассом".

Англия порадует нас встречей "Фулхэма" и "Арсенала". Во Франции должны встретиться на поле Малиновский и Соболь. В Италии гранды будут играть с середняками, а в Испании "Атлетик" попытается остановить прагматическую "Барселону".