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Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
А еще украинское дерби во Франции и ожидание возвращения Мудрика
Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
UA-Футбол традиционно собрал для вас список самых интересных матчей, которые стоит просмотреть в течение текущей недели – с 6 по 12 марта.
Пятница, 10 марта
В последний рабочий день недели можно посмотреть, как Виктор Коваленко и его "Специя" будут противостоять "Интеру". Во Франции обещает быть интересным матч между "Лиллем" и "Лионом".
- "Специя" – "Интер". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Лилль" – "Лион". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Суббота, 11 марта
И снова безумные футбольные выходные! В УПЛ "Заря" будет доказывать серьезность своих амбиций в игре с аутсайдером, а Ротань встретится с бывшим тренером своей команды. В Англии, возможно, в заявку "Борнмута" наконец-то попадет Забарный, но и соперник будет тяжелый – "Ливерпуль". "Челси" нужно набирать обороты в игре с "Лестером", а "Сити" попытается развалить хрустальный дворец.
В Германии будет баварское и рурское дерби. В Италии "Наполи", проигравший "Лацио" в прошлом туре, будет доказывать, что у него нет спада в поединке с "Аталантой". "Реал" пересечется с "Эспаньолом", а ПСЖ проэкзаменует "Брест".
- "Минай" – "Александрия". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Заря" – "Львов". 14:00. УПЛ. УНИАН
- "Ингулец" – "Металлист". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Борнмут" – "Ливерпуль". 14:30. АПЛ
- "Черноморец" – "Металлист 1925". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Реал" – "Эспаньол". 15:00. Ла Лига. MEGOGO
- "Бавария" – "Аугсбург". 16:30. Бундеслига
- "Эвертон" – "Брентфорд". 17:00. АПЛ
- "Лестер" – "Челси". 17:00. АПЛ
- "Наполи" – "Аталанта". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Кристалл Пэлас" – "Манчестер Сити". 19:30. АПЛ
- "Шальке" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 19:30
- "Брест" – ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, 12 марта
Момент истины для "Днепра-1" - нужно побеждать "Динамо", чтобы остаться одним из фаворитов в борьбе за золото УПЛ. В случае поражения инициатива окончательно перейдет к "Шахтеру". Горняки, к слову, будут играть с неуступчивым "Кривбассом".
Англия порадует нас встречей "Фулхэма" и "Арсенала". Во Франции должны встретиться на поле Малиновский и Соболь. В Италии гранды будут играть с середняками, а в Испании "Атлетик" попытается остановить прагматическую "Барселону".
- "Днепр-1" – "Динамо". 13:00. УПЛ. 2+2
- "Верес" – "Ворскла". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Кривбасс" – "Шахтер". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Рух" – "Колос". 15:00. УПЛ. УНИАН
- "Фулхэм" – "Арсенал". 16:00. АПЛ
- МЮ – "Саутгемптон". 16:00. АПЛ
- "Рома" – "Сассуоло". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Ювентус" – "Сампдория". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Марсель" – "Страсбург". 21:45 Лига 1. MEGOGO
- "Атлетик" – "Барселона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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