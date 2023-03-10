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Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще украинское дерби во Франции и ожидание возвращения Мудрика

Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

Новина українською

UA-Футбол традиционно собрал для вас список самых интересных матчей, которые стоит просмотреть в течение текущей недели – с 6 по 12 марта.

Пятница, 10 марта

В последний рабочий день недели можно посмотреть, как Виктор Коваленко и его "Специя" будут противостоять "Интеру". Во Франции обещает быть интересным матч между "Лиллем" и "Лионом".

  • "Специя" – "Интер". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Лилль" – "Лион". 22:00. Лига 1. MEGOGO
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Суббота, 11 марта

И снова безумные футбольные выходные! В УПЛ "Заря" будет доказывать серьезность своих амбиций в игре с аутсайдером, а Ротань встретится с бывшим тренером своей команды. В Англии, возможно, в заявку "Борнмута" наконец-то попадет Забарный, но и соперник будет тяжелый – "Ливерпуль". "Челси" нужно набирать обороты в игре с "Лестером", а "Сити" попытается развалить хрустальный дворец.

В Германии будет баварское и рурское дерби. В Италии "Наполи", проигравший "Лацио" в прошлом туре, будет доказывать, что у него нет спада в поединке с "Аталантой". "Реал" пересечется с "Эспаньолом", а ПСЖ проэкзаменует "Брест".

  • "Минай" – "Александрия". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Заря" – "Львов". 14:00. УПЛ. УНИАН
  • "Ингулец" – "Металлист". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Борнмут" – "Ливерпуль". 14:30. АПЛ
  • "Черноморец" – "Металлист 1925". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Реал" – "Эспаньол". 15:00. Ла Лига. MEGOGO
  • "Бавария" – "Аугсбург". 16:30. Бундеслига
  • "Эвертон" – "Брентфорд". 17:00. АПЛ
  • "Лестер" – "Челси". 17:00. АПЛ
  • "Наполи" – "Аталанта". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Кристалл Пэлас" – "Манчестер Сити". 19:30. АПЛ
  • "Шальке" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 19:30
  • "Брест" – ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 12 марта

Момент истины для "Днепра-1" - нужно побеждать "Динамо", чтобы остаться одним из фаворитов в борьбе за золото УПЛ. В случае поражения инициатива окончательно перейдет к "Шахтеру". Горняки, к слову, будут играть с неуступчивым "Кривбассом".

Англия порадует нас встречей "Фулхэма" и "Арсенала". Во Франции должны встретиться на поле Малиновский и Соболь. В Италии гранды будут играть с середняками, а в Испании "Атлетик" попытается остановить прагматическую "Барселону".

  • "Днепр-1" – "Динамо". 13:00. УПЛ. 2+2
  • "Верес" – "Ворскла". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Кривбасс" – "Шахтер". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Рух" – "Колос". 15:00. УПЛ. УНИАН
  • "Фулхэм" – "Арсенал". 16:00. АПЛ
  • МЮ – "Саутгемптон". 16:00. АПЛ
  • "Рома" – "Сассуоло". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Ювентус" – "Сампдория". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Марсель" – "Страсбург". 21:45 Лига 1. MEGOGO
  • "Атлетик" – "Барселона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Бундеслига Английская Премьер-лига Серия А Лига 1 Ла Лига Украинская Премьер-лига
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