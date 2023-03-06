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ПСЖ против Баварии, Шахтер в ЛЕ и матч Днепр-1 -Динамо. Расписание футбола на 6-12 марта
А еще украинское дерби во Франции и ожидание возвращения Мудрика
Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
UA-Футбол традиционно собрал для вас список самых интересных матчей, которые стоит просмотреть в течение текущей недели – с 6 по 12 марта.
Понедельник, 6 марта
16-й тур украинской Премьер-лиги будет закрывать матч между "Львовом" и "Минаем". Команда Дулуба серьезно обновилась зимой, команда Шарана воодушевлена своими подвигами во время сборов. Кто кого в этом очень важном сражении в контексте борьбы за выживание? А вечером будем следить, сможет ли Манор Соломон продлить свою результативную серию до пяти матчей.
- "Львов" – "Минай". 13:00. УПЛ. Setanta Sports+
- "Торино" – "Болонья". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Брентфорд" – "Фулхэм" 22:00. АПЛ
Вторник, 7 марта
И снова Лига Чемпионов. Если в противостоянии "Бенфики" и "Брюгге" все кажется решенным, то у "Челси" еще есть шанс пройти дальше, нужно только отыграть фору в один гол. Возможно, Мудрик как раз и не играл против "Лидса", чтобы быть свежим на желто-черных.
- "Лацио" – АЗ. 19:45. Лига Конференций
- "Бенфика" – "Брюгге". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
- "Челси" – "Боруссия" Д. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
Среда, 8 марта
В обоих матчах ЛЧ в этот день интриги "пруд пруди". Да, "Бавария" обыграла ПСЖ в Париже, но Месси и Мбаппе нашли общий язык и способны перевернуть все с ног на голову. Ну и "Милан" сейчас такой нестабильный, что у "Тоттенхєма" наверняка будет шанс поправить положение.
- "Бавария" – "Пари Сен-Жермен". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
- "Тоттенхэм" – "Милан". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
Четверг, 9 марта
"Шахтер" снова будет защищать честь Украины на международной арене. С большими проблемами в обороне горняки попытаются остановить лидера чемпионата Нидерландов – "Фейеноорд". В общей сложности 1/8 финала Лиги Европы выглядит очень перспективно. "Арсенал" с Зинченко приедет в гости к "Спортингу", МЮ попытается реабилитироваться за поражение от "Ливерпуля" в игре с "Бетисом", "Рома" померяется силами с "Сосьедадом", а "Ювентус" примет неуступчивый "Фрайбург" .
- "Рома" – "Реал Соседад". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Спортинг" – "Арсенал". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Шахтер" – "Фейеноорд". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- МЮ – "Бетис". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Ювентус" – "Фрайбург". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
Пятница, 10 марта
В последний рабочий день недели можно посмотреть, как Виктор Коваленко и его "Специя" будут противостоять "Интеру". Во Франции обещает быть интересным матч между "Лиллем" и "Лионом".
- "Специя" – "Интер". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Лилль" – "Лион". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Суббота, 11 марта
И снова безумные футбольные выходные! В УПЛ "Заря" будет доказывать серьезность своих амбиций в игре с аутсайдером, а Ротань встретится с бывшим тренером своей команды. В Англии, возможно, в заявку "Борнмута" наконец-то попадет Забарный, но и соперник будет тяжелый – "Ливерпуль". "Челси" нужно набирать обороты в игре с "Лестером", а "Сити" попытается развалить хрустальный дворец.
В Германии будет баварское и рурское дерби. В Италии "Наполи", проигравший "Лацио" в прошлом туре, будет доказывать, что у него нет спада в поединке с "Аталантой". "Реал" пересечется с "Эспаньолом", а ПСЖ проэкзаменует "Брест".
- "Минай" – "Александрия". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Заря" – "Львов". 14:00. УПЛ. УНИАН
- "Ингулец" – "Металлист". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Борнмут" – "Ливерпуль". 14:30. АПЛ
- "Черноморец" – "Металлист 1925". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Реал" – "Эспаньол". 15:00. Ла Лига. MEGOGO
- "Бавария" – "Аугсбург". 16:30. Бундеслига
- "Эвертон" – "Брентфорд". 17:00. АПЛ
- "Лестер" – "Челси". 17:00. АПЛ
- "Наполи" – "Аталанта". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Кристалл Пэлас" – "Манчестер Сити". 19:30. АПЛ
- "Шальке" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 19:30
- "Брест" – ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, 12 марта
Момент истины для "Днепра-1" - нужно побеждать "Динамо", чтобы остаться одним из фаворитов в борьбе за золото УПЛ. В случае поражения инициатива окончательно перейдет к "Шахтеру". Горняки, к слову, будут играть с неуступчивым "Кривбассом".
Англия порадует нас встречей "Фулхэма" и "Арсенала". Во Франции должны встретиться на поле Малиновский и Соболь. В Италии гранды будут играть с середняками, а в Испании "Атлетик" попытается остановить прагматическую "Барселону".
- "Днепр-1" – "Динамо". 13:00. УПЛ. 2+2
- "Верес" – "Ворскла". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Кривбасс" – "Шахтер". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Рух" – "Колос". 15:00. УПЛ. УНИАН
- "Фулхэм" – "Арсенал". 16:00. АПЛ
- МЮ – "Саутгемптон". 16:00. АПЛ
- "Рома" – "Сассуоло". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Ювентус" – "Сампдория". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Марсель" – "Страсбург". 21:45 Лига 1. MEGOGO
- "Атлетик" – "Барселона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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