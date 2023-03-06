Ушел из жизни бывший игрок Динамо, Шахтера и Черноморца

После тяжелой и коварной болезни ушел в мир иной хорошо известный во второй половине 70-х - в начале 80-х футболист Вячеслав Головин.

Его талант в полной мере раскрылся в одесском "Черноморце", где он отыграл четыре сезона. Спортивная карьера этого талантливого игрока оказалась насыщенной разными событиями, одно из которых заставило его завершить выступления на профессиональном уровне довольно рано – в 28 лет.

А начиналось все для юного Головина лучше не придумаешь. Приехав на учебу из крымской Евпатории в Киев, в его судьбе произошел неожиданный судьбоносный поворот – парень попал в юношескую команду "Динамо". Зарекомендовав себя в ней с лучшей стороны, дальше были выступления в дубле. Появившись в составе ближайшего резерва столичного клуба в 1971-м, Вячеславу Головину понадобилось более трех с половиной лет для дебюта в главной команде. Однако выездной матч с алма-атинским "Кайратом", в котором он вышел на замену во втором тайме вместо Леонида Буряка, оказался единственным из сыгранных за команду Валерия Лобановского.

Следующий, 1975 год, Головин проводил уже в форме донецкого "Шахтера", который обменял его на делегированного в Киев Анатолия Конькова. Уже тогда молодой игрок стал заложником ситуации, возникшей среди игроков оборонной линии. Конкуренция сказалась на донецком этапе карьеры футболиста, из-за чего он крайне редко довольствовался появлением в основном составе. Так продолжалось и в последующие два года, пока не представился случай перебраться в команду, где игровая практика будет не такой, как в Донецке - в запорожский "Металлург". Так и вышло. Вячеслав Головин довольно продуктивно отыграл в Запорожье сезон-1977, во время которого о его уверенных действиях в защите узнал старший тренер "Черноморца" Анатолий Зубрицкий. Он был заинтересован в услугах футболиста, однако у "Металлурга" намерений терять Головина не было. Чтобы тот не перешел в "Черноморец", в запорожской команде пошли на уловки. Как рассказывал сам Вячеслав Головин, руководители "Металлурга" подготовили в Федерацию футбола СССР письмо, в котором говорилось о проявлении нарушения спортивного режима игроком. Свое же решение не расставаться с таким "плохим" футболистом представитель штаба запорожской команды объяснил тем, что он будет оставлен на… перевоспитание. Однако в высшем руководящем органе советского футбола все поняли и справедливо разрешили переход Головина в "Черноморец".

В одесской команде этот игрок усилил линию обороны, к тому же он был способен максимально эффективно действовать как на позициях переднего и заднего защитника, так и на левом фланге. В сезоне 1978 года "моряки" выглядели достаточно уверенно, больше половины турнирной дистанции проведя в лидирующей группе. Однако ближе к финишу чемпионата "Черноморец" сбавил обороты и сыграв дважды сверхлимитные ничьи, в итоге занял 7-е место. А в следующем сезоне, в котором Головин продолжал играть важную роль в оборонных построениях, одесситы выступили хуже – 11-е место. И снова сказались сверхлимитные ничьи, которых было три. В одной из них Вячеслав Головин отметился забитым мячом в ворота московского "Спартака" в домашнем поединке, состоявшемся за тур до финиша чемпионата (в общей сложности в одесской карьере игрока голов было два).

Уверенная игра защитника "Черноморца", который следующие два сезона – 1980-й и 1981-й провел под руководством Никиты Симоняна, позволила попасть в состав второй сборной СССР и стать кандидатом в олимпийскую сборную. Кто знает, если бы Головин откликнулся на предложение приглашавших его к себе московских "Динамо" или "Спартака", то может и в главную команду страны попал бы. Однако игрок остался преданным Одессе и в Москву не поехал. Правда, в межсезонье, предшествовавшее чемпионату СССР 1981 года, судьба подготовила ему очередное испытание. У Вячеслава возникла возможность во второй раз попытаться стать подопечным Валерия Лобановского. Появившись зимой в расположении "Динамо", он вызвал на себя гнев со стороны Симоняна. И хотя переход Головина в столичную команду все же не состоялся, именно его сделали козлом отпущения после одного из подозрительных матчей – в Одессе с днепропетровским "Днепром" (0:1). Это было в разгар сезона, когда до его завершения оставалось одиннадцать туров. Больше на поле в футболке "Черноморца" Вячеслав Головин не появлялся.

А вскоре по инициативе Никиты Симоняна футболист был пожизненно отлучен от спорта. И сколько потом Головин не обращался в соответствующие структуры с просьбой тщательно разобраться в ситуации, все было бесполезно. Ничего другого, кроме выступлений за любительские коллективы, ему не оставалось. Перейдя же 40-летний рубеж, опытный мастер на протяжении многих лет с удовольствием играл за команды ветеранов.

Вячеслав Головин будет похоронен завтра, 7 марта, в Одессе. Прощание с ним состоится у стадиона "Черноморец" в 11.00.

Коллектив UA-Футбол выражает искренние соболезнования семье Вячеслава Головина.

Светлая память Мастеру…