Премьер-лига
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Определено время и место проведения матча Днепр-1 – Динамо
Центральная игра 17-го тура УПЛ пройдет 12 марта
Фото: fcdynamo.com
В 17-м туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" сыграет против "Днепра-1".
Встреча пройдет в воскресенье, 12 марта и начнется в 13:00 по киевскому времени. Как сообщает пресс-служба "бело-синих", номинально домашняя для днепрян игра состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард".
В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2.
Напомним, "Динамо" отстает от "Днепра-1" на 6 зачетных пунктов в турнирной таблице чемпионата Украины.
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Источник:fcdynamo.com
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