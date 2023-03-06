Определено время и место проведения матча Днепр-1 – Динамо

В 17-м туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" сыграет против "Днепра-1".

Встреча пройдет в воскресенье, 12 марта и начнется в 13:00 по киевскому времени. Как сообщает пресс-служба "бело-синих", номинально домашняя для днепрян игра состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард".

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2.

Напомним, "Динамо" отстает от "Днепра-1" на 6 зачетных пунктов в турнирной таблице чемпионата Украины.