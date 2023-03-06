Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер организовал лечение украинского военнослужащего в Израиле
Воин ВСУ готовится к операции
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" позаботился об украинском герое Евгении Ларченко, который является болельщиком донецкого клуба. "Горняки" организовали лечение воина ВСУ в Израиле, сообщает клубная пресс-служба.
Ларченко получил ранение нижней и верхней челюсти от разорвавшейся обломка мины в боях за Запорожскую область в мае 2022 года. Евгений - многолетний болельщик "Шахтера", представитель ультрас, до 2014 года проживал в Донецке.
Клуб организует лечение воина в израильском городе Нагария в Galilee Medical Center. Специалисты клиники имеют богатый опыт в лечении подобных ранений. Евгений нуждается в сложной операции, для чего в Соединенных Штатах Америки должен быть изготовлен индивидуальный имплант для челюсти. Воин ВСУ прошел обследование и готовится к операции.
Ранее "Шахтер" организовал в США операцию Михаила Дианова, освобожденного из российского плена.
Популярное сейчас
- Определено время и место проведения матча Днепр-1 – Динамо
- ПСЖ против Баварии, Шахтер в ЛЕ и матч Днепр-1 -Динамо. Расписание футбола на 6-12 марта
- Шахтер имеет кадровые проблемы перед матчем ЛЕ с Фейеноордом
- Поворознюк: Играл в футбол на район - в каждой игре забивал 2-3 гола, на скорости убегал
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО