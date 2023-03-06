Шахтер организовал лечение украинского военнослужащего в Израиле

"Шахтер" позаботился об украинском герое Евгении Ларченко, который является болельщиком донецкого клуба. "Горняки" организовали лечение воина ВСУ в Израиле, сообщает клубная пресс-служба.

Ларченко получил ранение нижней и верхней челюсти от разорвавшейся обломка мины в боях за Запорожскую область в мае 2022 года. Евгений - многолетний болельщик "Шахтера", представитель ультрас, до 2014 года проживал в Донецке.

Клуб организует лечение воина в израильском городе Нагария в Galilee Medical Center. Специалисты клиники имеют богатый опыт в лечении подобных ранений. Евгений нуждается в сложной операции, для чего в Соединенных Штатах Америки должен быть изготовлен индивидуальный имплант для челюсти. Воин ВСУ прошел обследование и готовится к операции.

Ранее "Шахтер" организовал в США операцию Михаила Дианова, освобожденного из российского плена.