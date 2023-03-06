Львов - Минай 1:0. Есть расточительство - есть наказание

Наверное, ни у одной команды осенью не было такого короткого арсенала игроков как у "Львова". Олег Дулуб на протяжении всего первого круга пытался извернуться, менял оригинальные позиции игроков, однако качество и количество ресурса давало о себе знать - "львовяне" ушли зимовать на последнем месте в таблице, пускай и по потерянным шли не хуже "Черноморца". Зимой руководство клуба решило исправить положение, подписав более десяти новичков. И это было бы хорошей новостью, если бы параллельно с приходом новичков не случился бы отход лидеров. Зимой "сине-золотые" продали Крушинского, отпустили Муравского, Ильющенкова, Бойко, Ныча, Шишку, Мышенко и так далее. А все они играли, достаточно много играли.

Сегодня состав "Львова" сильно отличался от того, что мы видели осенью. Один факт - Дулуб пустил в бой десять новых игроков. Лишь Грисьо сохранился в этом круговороте, заняв любимую позицию на правому крыле обороны. Согласитесь, это серьезные изменения, с которым непросто рассчитывать на мгновенный результат. Особенно в игре против прямого конкурента за выживание, который зимой подписал гораздо меньше игроков, укрепив лишь требовавшие этого позиции. Да, "Минай" потерял Хахлева и Кулиева, однако на месте последнего неплохо против "Шахтера" сыграл Гечев, а в качестве усиления центра поля клуб пригласил не одного исполнителя, а сразу двух - Петько и Шишку. Первый сегодня попал в основу.

Вряд ли вы удивитесь, если мы скажем, что сегодняшний матч особо не баловал зрителя ни качеством, ни опасными моментами. Борьба, фолы, отсутствие скоростей и все прочие составляющие матча двух аутсайдеров никуда не делись, но на большее рассчитывать не приходилось. "Минай" смотрелся немного приятнее, чаще держал мяч в себя, старался играть первым номером. Главный момент первого тайма также был у "Миная" - Вишневский после получения передачи не решился возвращать мяч товарищу, вместо чего пробил издали - перекладина. Еще один интересный эпизод случился после углового - суматоха в штрафной львовян привела к удару Булезы, однако мяч полетел выше. "Львов" запомнился лишь падением Грисьо в чужой штрафной - слишком картинно, но обошлось без желтой.

Второй тайм получился более зрелищным. Гости и дальше смотрелись интереснее и до эпизода на 76-й минуте, когда "Львов", дальше спойлер, повел в счете, имели два крутых шанса. В самом начале второй половине классно на левом фланге разобрался Твердохлеб, выдал прострел в штрафную. Стоящий там форвард Вишневский мяч пропустил, дав шанс Петько расстреливать ворота соперника - мяч необъяснимым образом полетел выше. Спустя 15 минут уже сам Твердохлеб примерил на себя мантию неудачника. Рогозинский с того же левого фланга мягко навесил в чужую штрафную, однако Егор умудрился с двух метров ударить мимо ворот. Сложилось ощущение, что это не игрок "Миная" пробивал головой по мячу, а кожаный ударил Твердохлеба по голове.

Дулуб видел, что его команда проседает и укреплял команду заменами. Одна из них принесли три бала. Вышедший на замену Ременяк забил после образцовой контратаки, ударив метров с 18-ти после передачи Беляева. Наглядный урок для соперника, как благодаря одному единственному моменту брать максимум. Шаран сходу начал проводить замены, однако "Львов" без проблем закрылся на своей половине, не дав сопернику и шанса сравнять счет. Итого, плюс три для "сине-золотых", которые идеально для себя начинают второй круг, побеждая "Минай" уже в пятый раз кряду в рамках УПЛ. Закарпатцы продолжают опережать "Львов" на два очка, однако у последних остался один матч в запасе. Вот такие у нас новости со дна таблицы УПЛ.

VBET-лига. 16-й тур

6 марта, Львов, стадион "СКИФ"

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Владимир Журибида (Луцк)

ФК Львов - ФК Минай 1:0

Гол: Артур Ременяк 77

ФК Львов: Александр Рыбка, Ахмед Алибеков, Ивиян Свржняк (Артур Ременяк 63), Леонардо Антонио (Артем Мильченко 69), Денис Кузык, Александр Беляев, Гильерме Силва Соуза (Ярослав Богунов 46), Максим Грисьо (Адеринсола Эсеола 54), Алексей Дитятьев (Роман Никитюк 54), Оула Абасс Траоре, Игор Габриэль

ФК Минай: Александр Бандура, Михаил Гечев (Валерий Рогозинский 74), Андрей Булеза, Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин (Юрий Кравчук 80), Сергей Петько (Михаил Шишка 80), Игорь Гончар (Даниил Голуб 84), Вадим Витенчук (Руслан Паламар 84), Александр Мельник, Олег Вишневский

Предупреждения: Адеринсола Эсеола 55 - Александр Мельник 41, Игорь Гончар 64, Сергей Петько 78