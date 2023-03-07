Легендарное возвращение Ковальца и сильные стороны Ракицкого. Символическая сборная 16-го тура УПЛ

Чемпионат Украины официально вернулся. В прошедшую пятницу был сыгран первый поединок второго круга, а 16-й тур растянулся сразу четыре дня. Хорошая новость - все игры прошли согласно расписанию и всего одна была прервана из-за воздушной тревоги. Новость еще лучше - мы увидели ряд интересных матчей, некоторые из которых закончились с весьма необычным счетом. Чего только стоит триумф "Ингульца" против "Динамо" или вырванная победа "Зари" над "Ворсклой" в компенсированное время. Такой футбол радует глаз.

UA-Футбол традиционно собрал сборную лучших игроков по итогам 16-го тура. На этот раз мы остановились на классической схеме начала нулевых - 4-4-2 с ромбом в центре поля.

Вратарь - Александр Рыбка, "Львов"

Коллектив Олега Дулуба обыграл в 16-м туре "Минай", при чем сделал это в игре, в которой соперник был опаснее по общему количеству моментов. Александр не совершил ни одного суперсейва, однако спокойно справился с ударами Булезы и Твердохлеба, а также хладнокровно играл на выходах во время чужих стандартов. Большего и не нужно.

Правый защитник - Денис Мирошниченко, "Александрия"

Фулбек "горожан" не совершил ни одного голевого действия в 16-м туре УПЛ, однако без его активности команда Ротаня точно не смогла бы отобрать очки у лидера. Денис постоянно подключался вперед по правому флангу, начал своим отбором атаку на первый гол, а во время второго выдал классный кросс в штрафную, который по цепочку привел к счету 2:2. Да, Мирошниченко ошибся во время гола Довбика, однако в остальном он отыграл идеально.

Центральный защитник - Виталий Вернидуб, "Кривбасс"

Криворожане отлично завершили 2022-й год, а после точно так же начали 2023-й. В первой игре после каникул "Кривбасс" обыграл "Колос", сделав это благодаря точному удару сына главного тренера - Вернидуб забил головой после углового, что стало его первым голом за "Кривбасс". В обороне Виталий был спокоен и хладнокровен, что также помогло команде добыть положительный результат.

Центральный защитник - Лука Гучек, "Черноморец"

Более крутого дебюта и придумать нельзя. Одесситы на зло многим победили в первой игре 2023-го, а их словенский новичок поучаствовал в двух голах команды из трех. Уже вначале игры он выдал шикарную диагональ на Бадибанга, после которой вингер открыл счет, а уже во втором тайме позволил отличиться Алефиренко, скинув головой после подачи углового.

Левый защитник - Ярослав Ракицкий, "Шахтер"

Мы знаем, что против "Металлиста 1925" блудный сын "горняков" играл в центре обороны, однако и на фланге он смог бы выдать качественный перфоманс. Ракицкий принял непосредственное участие в разгроме харьковчан, отдав фирменный голевой пас в первом тайме, а во втором - мощно пробив издали, заставив капитулировать Сидоренко. Как вы поняли, против "Металлиста 1925" Ярослав вновь напомнил о своих сильных сторонах.

Опорный полузащитник - Владимр Бражко, "Заря"

Кажется, в составе луганчан крепнет добротный опорник, который не обделен смелостью и лидерскими качествами. Бражко успел классно завершить для себя 2022-й год, став основным в "Заре", а теперь на его счету отличный поединок против "Ворсклы", в котором он отметился дублем. Причем решающий гол он забил на 90+5, реализовав пенальти. Многие бы рискнули подойти к точке при ничейном счете в компенсированное время? Бражко в 21 спокойно решился на это.

Правый полузащитник - Александр Зубков, "Шахтер"

На этом месте мог оказаться почти любой атакующий футболист "горняков". Забить семь в одном матче - крутейшее достижение, однако мы решили выбрать лишь одного героя из команды Йовичевича, несмотря на трудность данного выбора. По итогу, мы остановились на кандидатуре Зубкова, который забил два разных гола в первом тайме, прервав безголевую серию в 2023-м году. Его место в основе "Шахтера" ныне не поддается сомнению.

Левый полузащитник - Александр Козак, "Ингулец"

Еще один Александр, команда которого победила не столь ярко по счету, но очень классно по эмоциям. Козак стал одним из героев "Ингульца" в атаке, не только забив первый гол в ворота "Динамо", но и имев другой опасный момент до перерыва. Нещерет выручил. Параллельно с подвигами в атаке, нельзя упускать из виду работу объем черновой работы вингера. Он постоянно возвращался назад и помогал защитникам, не давая шанса гранду помешать сенсации.

Атакующий полузащитник - Эмиль Мустафаев, "Александрия"

Не будем пока делать выводы о работе Ротаня в "Александрии", однако один игрок под его руководством уже приятно радует. Мустафаев не так давно отдал две голевые в игре против "Металлиста 1925", а спустя несколько дней не затерялся в матче против лидера. Эмиль отличился дважды, причем первый его гол пришел после классного сольного прохода. Советуем внимательнее следить за 21-летним футболистом - он еще удивит.

Правый нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

Нет смысла хвалить лидера за матч 16-го тура - "Днепр-1" плохо сыграл против "Александрии" и по делу потерял очки. С другой стороны, это не должно сказываться на оценке Артема Довбика, который вновь провел отличный матч. Форвард был главным источником моментов, на счету которого гол и голевая в очень непросто матче. Как нам кажется, место в сборной он заслужил.

Левый нападающий - Юрий Климчук, "Рух"

Правильные открывания, постоянно движение, удары и даже гол - в игре нападающего "Руха" было все, однако нельзя сказать, что Климчук провел полностью идеальный матч. Ведь забивать Юрий мог больше, гораздо больше. Да, "Металлист" за расточительство наказать не смог, однако если форвард и дальше хочет попадать в нашу сборную, нужно лучше распоряжаться моментами. Другие могут не простить.

Главный тренер - Сергей Ковалец, "Ингулец"

С возвращением в элиту, Сергей Иванович. Ковалец не просто вернулся в УПЛ, он идеально начал свой путь в "Ингульце", выбив дверь с ноги уже в первой же игре. Получится ли у него спасти "Ингулец", или же нет, вопрос все еще открытый, однако 2:0 в Киеве против "Динамо" - это история. Как минимум для "Ингульца", клуба, который был создан всего десять лет назад. И теперь с таким коучем за ними будет очень интересно наблюдать.