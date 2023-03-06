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Ворскла Максимова vs Ворскла Скрипника. Был ли смысл в размене?
Возникают вопросы
фото - ФК Зоря
Чемпионат Украины в этом сезоне намного отличается от предыдущих лет. Почти все топовые легионеры уехали, много молодежи в составах команд, Динамо и Шахтер продают на десятки миллионов евро, а общее качество турнира упало до уровня середины 90-х.
Конечно, этому есть объективная причина, а именно большая война, которая уже более года бушует в нашей стране. Зарплаты игроков и тренеров упали, бюджеты сократились, общая финансовая составляющая турнира уже не привлекает сюда квалифицированных футболистов из-за рубежа.
Но перед началом сезона сразу 2 клуба своими действиями заявили об амбициозных планах. СК "Днепр-1" оставил свои главные активы в виде Артема Довбика и Александра Пихаленка, а также подписал ряд новых игроков, в том числе достаточно неплохих иностранных футболистов. Это дало свои результаты, сейчас "Днепр-1" - лидер чемпионата.
Вторым таким клубом стала "Ворскла". Клуб удивительно легко отпустил главного тренера Юрия Максимова, создавшего в Полтаве очень интересную команду, которая могла обыграть любого соперника, а чисто статистически демонстрировала одни из лучших показателей в истории выступлений в УПЛ. Амбициозность "Ворсклы" заключалась в приглашении тренера "Зари" Виктора Скрипника и увеличении бюджета клуба.
Так, по информации программы "ТаТоТаке", именно полтавский клуб был единственным в УПЛ, увеличившим бюджет. Конечно, это относилось и к увеличению расходов на тренерский штаб, который обходится "Ворскле" значительно дороже, чем Максимов и его помощники.
Но что мы видим на выходе?
К сожалению, для болельщиков "Ворсклы" ситуация выглядит очень плохо. Несмотря на увеличение расходов на игроков на тренеров, команда просела по всем ключевым показателям. Начнём с тех, что на поверхности.
НАБРАННЫЕ ОЧКИ
Ворскла под руководством Максимова постоянно прогрессировала в этом наиболее важном компоненте. И выглядит это так:
- сезон 2020/2021 (первый полноценный для Максимова) – 53% набранных очков
- сезон 2021/2022 (18 матчей) – 61% набранных очков (один из самых высоких показателей в истории клуба)
- сезон 2022/2023 (под руководством Скрипника, 16 матчей) – 37,5% набранных очков
Если разница составляет 10-15%, это позволяет команде продвинуться в турнирной таблице на 3-4 позиции. Разница между "Ворсклой" Максимова и "Ворсклой" Скрипника составляет 23,5%, что является критической ситуацией с точки зрения выступлений команды. Конечно, у "Ворсклы" есть возможность улучшить эту статистику, но тенденции очевидны.
ПОБЕДЫ
- сезон 2020/2021 (первый полноценный для Максимова) – 42%
- сезон 2021/2022 (под руководством Максимова, 18 матчей) – 50%
- сезон 2022/2023 (под руководством Скрипника, 16 матчей) – 31%
ЗАБИТЫЕ ГОЛЫ
- сезон 2020/2021 (первый полноценный для Максимова) – 1,42 в среднем за игру
- сезон 2021/2022 (под руководством Максимова, 18 матчей) – 1,66
- сезон 2022/2023 (под руководством Скрипника, 16 матчей) – 1,25
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ
- сезон 2020/2021 (первый полноценный для Максимова) – 1,15 в среднем за игру
- сезон 2021/2022 (под руководством Максимова, 18 матчей) – 1
- сезон 2022/2023 (под руководством Скрипника, 16 матчей) – 1,4
Итак, мы видим, что "Ворскла" имени Максимова имела гораздо лучшие показатели, как в обороне, так и в атаке. Это касается как ключевых показателей, так и ряда других статистических данных.
Если брать некоторые конкретные моменты, то ситуация для "Ворсклы" достаточно угрожающая:
- команда стала больше нарушать правила;
- меньше владеть мячом;
- меньше пасовать вперед (на 12%!);
- больше проигрывать борьбу;
- упала точность передач (причем достаточно ощутимо, около 7%, что является высоким показателем);
- стало меньше ударов по воротам соперника;
- у соперников, напротив, стало больше ударов в рамку ворот "Ворсклы";
- количество позиционных атак стало больше, а количество позиционных атак с ударом - меньше, что говорит об отсутствии эффективности.
Если подытожить только статистические данные, то картина очень четкая: у "Ворсклы" под руководством Юрия Максимова организация игры (как в обороне, так и в атаке) была на порядок лучше. Эта лучшая организация игры привела к возможности более эффективно использовать свои сильные стороны и нивелировать слабые. Ситуация в этом чемпионате противоположна: команда страдает от проблем в обороне, что не позволяет набирать очки даже в тех матчах, где команда забивает 2 мяча.
У полтавчан еще есть время исправить ситуацию, но сейчас эксперимент с заменой эффективного тренерского штаба на более статусный тренерский штаб выглядит не в их пользу. Особенно если добавить тот факт, что предыдущая команда Скрипника "Заря" в прошлом году потеряла 9 стабильных игроков основного состава, а в этом сезоне демонстрирует те же показатели по набранным очкам и занимает третье место в таблице.
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