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Трубин признан лучшим игроком Шахтера в феврале
Таков результат опроса болельщиков
фото из соцсетей
Голкипер Анатолий Трубин признан лучшим игроком "
Вратарь "оранжево-черных" получил подавляющее большинство голосов –79,5%.
Далее в рейтинге расположились Тарас Степаненко, Георгий Судаков, и Артем Бондаренко.
Всего в голосовании приняли 9 168 пользователей.
В феврале Анатолий Трубин выходил в стартовом составе и отыграл без замены во всех 3 официальных поединках команды в которых пропустил 4 гола, но стал героем серии послематчевых пенальти с "Ренном" в ЛЕ, когда парировал 3 удара соперника.
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