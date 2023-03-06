Голкипер Анатолий Трубин признан лучшим игроком " Шахтера " в феврале. Именно такие данные опросов болельщиков в соцсетях клуба.

Вратарь "оранжево-черных" получил подавляющее большинство голосов –79,5%.

Далее в рейтинге расположились Тарас Степаненко, Георгий Судаков, и Артем Бондаренко.

Всего в голосовании приняли 9 168 пользователей.

В феврале Анатолий Трубин выходил в стартовом составе и отыграл без замены во всех 3 официальных поединках команды в которых пропустил 4 гола, но стал героем серии послематчевых пенальти с "Ренном" в ЛЕ, когда парировал 3 удара соперника.