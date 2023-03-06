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Заря и Ингулец. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 16-го тура

Премьер-лига
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Лауреаты 16-го тура УПЛ

Заря и Ингулец. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 16-го тура

upl.ua

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Экспертный совет УПЛ определил лучшего игрока и тренера 16-го тура чемпионата.

По итогам опроса экспертов, лучшим игроком признан полузащитник "Зари" Владимир Бражко, который отметился дублем в матче с "Ворсклой" (3:2). "Заря" проигрывала после первого тайма со счетом 0:2, но сумела вырвать победу в компенсированное время.

А вот лучшим тренером тура стал коуч "Ингульца" Сергей Ковалец, команда которого обыграла "Динамо" со счетом 2:0.

Напомним, что после 16 туров в УПЛ лидируют "Днепр-1" и "Шахтер", набравшие по 36 очков. Следующий, 17-й тур УПЛ стартует матчем "Минай" — "Александрия" 11 марта.

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Владимир Бражко
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Источник:
УПЛ

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