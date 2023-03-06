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Заря и Ингулец. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 16-го тура
Лауреаты 16-го тура УПЛ
upl.ua
Экспертный совет
По итогам опроса экспертов, лучшим игроком признан полузащитник "Зари" Владимир Бражко, который отметился дублем в матче с "Ворсклой" (3:2). "Заря" проигрывала после первого тайма со счетом 0:2, но сумела вырвать победу в компенсированное время.
А вот лучшим тренером тура стал коуч "Ингульца" Сергей Ковалец, команда которого обыграла "Динамо" со счетом 2:0.
Напомним, что после 16 туров в УПЛ лидируют "Днепр-1" и "Шахтер", набравшие по 36 очков. Следующий, 17-й тур УПЛ стартует матчем "Минай" — "Александрия" 11 марта.
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