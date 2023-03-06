Кривбасс отказал Шахтеру в переносе домашнего матча из Кривого Рога во Львов

"Кривбасс" отказал "Шахтеру" в просьбе провести матч 17-го тура УПЛ между командами во Львове.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, с такой просьбой к криворожцам обращались "горняки", но получили отказ - матч проведут в Кривом Роге.

Вероятно, "Шахтер" хотел перенести игру во Львов, чтобы облегчить логистику из-за домашнего матча с "Фейеноордом" в Варшаве.

Напомним, что в 16-м туре "Металлист 1925" принимал "Шахтер" во Львове именно по просьбе "горняков".

За несколько дней до этого "горняки" играли перенесенный матч 9-го тура против "Миная" тоже во Львове, хотя он также был домашним для закарпатской команды.