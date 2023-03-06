Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс отказал Шахтеру в переносе домашнего матча из Кривого Рога во Львов
Игра состоится на стадионе Горняк в Кривом Роге
fckryvbas.com
"Кривбасс" отказал "Шахтеру" в просьбе провести матч 17-го тура
Как сообщает журналист Игорь Цыганык, с такой просьбой к криворожцам обращались "горняки", но получили отказ - матч проведут в Кривом Роге.
Вероятно, "Шахтер" хотел перенести игру во Львов, чтобы облегчить логистику из-за домашнего матча с "Фейеноордом" в Варшаве.
Напомним, что в 16-м туре "Металлист 1925" принимал "Шахтер" во Львове именно по просьбе "горняков".
За несколько дней до этого "горняки" играли перенесенный матч 9-го тура против "Миная" тоже во Львове, хотя он также был домашним для закарпатской команды.
Популярное сейчас
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Россияне на камеру расстреляли украинского пленного. В ОП обещают расплату
- Польские СМИ обнародовали зарплату Коноплянки в Краковии
- Определено время и место проведения матча Днепр-1 – Динамо
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Новости по теме
- 10:45 Украинские Шахтер смотрит на восток, донорство Металлиста и омоложение Динамо. 10 трендов трансферного окна 2023 в УПЛ
- 12:30 Украинские Монзуль и VAR на матче Динамо. Судейские назначения на 16-й тур УПЛ
- 16:13 Украинские Днепр-1 стал "зимним" чемпионом УПЛ по результатам контрольных матчей. Таблица всех спаррингов