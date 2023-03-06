"Слава Украине", - Кане вернулся в Ворсклу

Универсал Ибрахим Кане вернулся в " Ворсклу ". Об этом сообщает официальный сайт полтавчан.

22-летний полузащитник вернулся в Полтаву после годичной аренды в китайский "Циндао".

Игрок уже провел свою первую тренировку в Полтаве.

"Я невероятно счастлив снова оказаться в месте, где сделал свои первые шаги во взрослом футболе. "Ворскла" всегда была и будет особой командой для меня. Воспоминаний действительно много, но сейчас больше эмоций. Рад увидеть всех, с кем играл раньше. Слава Украине!", - сказал Кане.

Напомним, что Кане перешел в "Ворсклу" в 2018 году из малийского клуба "Дугуволофила".