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"Слава Украине", - Кане вернулся в Ворсклу
Хавбек вернулся из аренды в Китае
Фото: ФК Ворскла
Универсал Ибрахим Кане вернулся в "
22-летний полузащитник вернулся в Полтаву после годичной аренды в китайский "Циндао".
Игрок уже провел свою первую тренировку в Полтаве.
"Я невероятно счастлив снова оказаться в месте, где сделал свои первые шаги во взрослом футболе. "Ворскла" всегда была и будет особой командой для меня. Воспоминаний действительно много, но сейчас больше эмоций. Рад увидеть всех, с кем играл раньше. Слава Украине!", - сказал Кане.
Напомним, что Кане перешел в "Ворсклу" в 2018 году из малийского клуба "Дугуволофила".
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