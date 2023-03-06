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Интересы новичка Шахтера Тоирова представляет агентство, гендиректором и соучредителем которого является россиянин
Elite Star Agency занимается делами многих россиян
фото из соцсетей
Этой зимой "Шахтер" подписал таджикского хавбека Хусрова Тоирова.
По данным сайта Transfermarkt, интересы игрока представляет агентство Elite Star Agency, гендиректором и соучредителем которого является россиянин Эдуард Сизаркин из Санкт-Петербурга.
Компания занималась переходом 18-летнего таджикистанского вингера в состав "горняков", о чем свидетельствуют посты в ее Инстаграме.
Там в шапке профиля указан португалец Гильерме Феррейра – второй соучредитель.
Среди клиентов Elite Star Agency также есть россияне Евгений Козлов, Никита Антипов, Никита Климов и Юрий Пустовитенко.
Напомним, что 18-летний таджикский левый полузащитник
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