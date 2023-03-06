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Интересы новичка Шахтера Тоирова представляет агентство, гендиректором и соучредителем которого является россиянин

Премьер-лига
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(1 голосов)

Elite Star Agency занимается делами многих россиян

Интересы новичка Шахтера Тоирова представляет агентство, гендиректором и соучредителем которого является россиянин

фото из соцсетей

Новина українською

Этой зимой "Шахтер" подписал таджикского хавбека Хусрова Тоирова.

По данным сайта Transfermarkt, интересы игрока представляет агентство Elite Star Agency, гендиректором и соучредителем которого является россиянин Эдуард Сизаркин из Санкт-Петербурга.

Компания занималась переходом 18-летнего таджикистанского вингера в состав "горняков", о чем свидетельствуют посты в ее Инстаграме.

Там в шапке профиля указан португалец Гильерме Феррейра – второй соучредитель.

Среди клиентов Elite Star Agency также есть россияне Евгений Козлов, Никита Антипов, Никита Климов и Юрий Пустовитенко.

Напомним, что 18-летний таджикский левый полузащитник Хусрав Тоиров перешел в "Шахтер" из казахстанского "Атырау", подписав с горняками контракт на 5 лет.

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В статье: Шахтер (Донецк) Хусрав Тоиров
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
07.03.2023 в 00:07
Вони завжди такі були (маю на увазі фк шахрай), згадайте як їх "вболівальники" освистували гімн України на Донбас-Арені, як рижий вбивця гудів в гудок вже після того як пацаки кинули його як кошеня (воно хотіло бути намісником пуйла в Україні), пригріли змію-ракицького і т.д...
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