Интересы новичка Шахтера Тоирова представляет агентство, гендиректором и соучредителем которого является россиянин

Этой зимой "Шахтер" подписал таджикского хавбека Хусрова Тоирова.

По данным сайта Transfermarkt, интересы игрока представляет агентство Elite Star Agency, гендиректором и соучредителем которого является россиянин Эдуард Сизаркин из Санкт-Петербурга.

Компания занималась переходом 18-летнего таджикистанского вингера в состав "горняков", о чем свидетельствуют посты в ее Инстаграме.

Там в шапке профиля указан португалец Гильерме Феррейра – второй соучредитель.

Среди клиентов Elite Star Agency также есть россияне Евгений Козлов, Никита Антипов, Никита Климов и Юрий Пустовитенко.