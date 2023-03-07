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Гражданин США стал почетным президентом Львова

Премьер-лига
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Ранее он был вице-президентом "Карпат"

Гражданин США стал почетным президентом Львова

Фото: ФК Львів

Новина українською

ФК "Львов" сообщил об изменениях в высшем руководстве. Почетным президентом львовского клуба стал Боровиков Алексей Константинович, который в 2013-2015 годах был вице-президентом "Карпат".

Он родился в Симферополе и является гражданином США. Работал в Ялтинском городском совете.

"Активно участвовал в возрождении киевского "Арсенала". Имеет опыт сотрудничества с национальными федерациями футбола, организации работы и управления клубами из Бразилии, Чехии, Словакии, Швейцарии. В 2008 году выдвигался футбольным клубом "Карпаты" на пост президента Премьер-лиги Украины. Работал в руководящем составе "Верес", - говорится на официальном сайте львовян.

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В статье: ФК Львов Алексей Боровиков
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Источник:
lvivfc.com

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