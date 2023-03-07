Гражданин США стал почетным президентом Львова

ФК "Львов" сообщил об изменениях в высшем руководстве. Почетным президентом львовского клуба стал Боровиков Алексей Константинович, который в 2013-2015 годах был вице-президентом "Карпат".

Он родился в Симферополе и является гражданином США. Работал в Ялтинском городском совете.