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Хавбек Зари: Побеждать на последних минутах – гораздо приятнее
Владимир Бражко забил решающий гол в игре с "Ворсклой"
Фото: ФК Зоря Луганськ
Полузащитник луганской "Зари" Владимир Бражко прокомментировал результат матча 16-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:2), в котором он забил решающий пенальти на 90+4 минуте.
"Мы играли хорошо. Я думаю, мы были сильнее соперника. Считаю, мы заслужили эту победу. Все выложились на 100%. Работали на сборах и вне сборов. Были одной командой. Я считаю, что победа заслуженная.
Неудачный старт матча? В первые 15 минут мы не были сконцентрированы. Игра нам давалась, и я был уверен, что мы победим.
Пенальти на последних минуте? Меня не было в списках на пенальти, но сказал Булеце, что я уверен и забью гол. Взял мяч, сказал: хорошо. И забил, мы победили, все хорошо. Не нервничал вообще, бил пенальти хладнокровно.
Побеждать всегда приятно, но на последних минутах – гораздо приятнее", - сказал Бражко.
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