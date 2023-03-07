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Хавбек Зари: Побеждать на последних минутах – гораздо приятнее

Премьер-лига
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Владимир Бражко забил решающий гол в игре с "Ворсклой"

Хавбек Зари: Побеждать на последних минутах – гораздо приятнее

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Полузащитник луганской "Зари" Владимир Бражко прокомментировал результат матча 16-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:2), в котором он забил решающий пенальти на 90+4 минуте.

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"Мы играли хорошо. Я думаю, мы были сильнее соперника. Считаю, мы заслужили эту победу. Все выложились на 100%. Работали на сборах и вне сборов. Были одной командой. Я считаю, что победа заслуженная.

Неудачный старт матча? В первые 15 минут мы не были сконцентрированы. Игра нам давалась, и я был уверен, что мы победим.

Пенальти на последних минуте? Меня не было в списках на пенальти, но сказал Булеце, что я уверен и забью гол. Взял мяч, сказал: хорошо. И забил, мы победили, все хорошо. Не нервничал вообще, бил пенальти хладнокровно.

Побеждать всегда приятно, но на последних минутах – гораздо приятнее", - сказал Бражко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Владимир Бражко
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