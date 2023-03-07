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Суд арестовал активы Жеваго на обеспечение иска Фонда

Премьер-лига
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Под арест попали три комбината группы Ferrexpo

Суд арестовал активы Жеваго на обеспечение иска Фонда

Новина українською

Хозяйственный суд Киева по заявлению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) арестовал активы собственника АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Это было сделано в рамках обеспечения иска о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Суд наложил арест на долю Жеваго в размере 50,3% в трех горно-обогатительных комбинатах его группы Ferrexpo: Полтавском, Еристовском и Белановском. Эти активы косвенно принадлежат Жеваго.

"Принимая это решение, суд учел предоставленные Фондом подтверждение того, что ответчик в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащим ему имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда к Константину Жеваго", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд запретил другим связанным с ним компаниям отчуждать указанные активы. Очередное заседание Хозсуда Киева по этому делу состоится 13 марта.

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жевагу сообщили о подозрении в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банку "Финансы и Кредит" из-за оффшорных компаний в течение 2007-2014 годов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго
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