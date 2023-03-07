Суд арестовал активы Жеваго на обеспечение иска Фонда

Хозяйственный суд Киева по заявлению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) арестовал активы собственника АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Это было сделано в рамках обеспечения иска о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Суд наложил арест на долю Жеваго в размере 50,3% в трех горно-обогатительных комбинатах его группы Ferrexpo: Полтавском, Еристовском и Белановском. Эти активы косвенно принадлежат Жеваго.

"Принимая это решение, суд учел предоставленные Фондом подтверждение того, что ответчик в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащим ему имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда к Константину Жеваго", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд запретил другим связанным с ним компаниям отчуждать указанные активы. Очередное заседание Хозсуда Киева по этому делу состоится 13 марта.

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жевагу сообщили о подозрении в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банку "Финансы и Кредит" из-за оффшорных компаний в течение 2007-2014 годов.