Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суд арестовал активы Жеваго на обеспечение иска Фонда
Под арест попали три комбината группы Ferrexpo
Хозяйственный суд Киева по заявлению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) арестовал активы собственника АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Это было сделано в рамках обеспечения иска о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Суд наложил арест на долю Жеваго в размере 50,3% в трех горно-обогатительных комбинатах его группы Ferrexpo: Полтавском, Еристовском и Белановском. Эти активы косвенно принадлежат Жеваго.
"Принимая это решение, суд учел предоставленные Фондом подтверждение того, что ответчик в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащим ему имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда к Константину Жеваго", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд запретил другим связанным с ним компаниям отчуждать указанные активы. Очередное заседание Хозсуда Киева по этому делу состоится 13 марта.
Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жевагу сообщили о подозрении в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банку "Финансы и Кредит" из-за оффшорных компаний в течение 2007-2014 годов.
Популярное сейчас
- ЛНЗ минимально переигрывает Диназ. Таблица спаррингов Первой лиги
- Жестоко расстрелянному россиянами военному ВСУ хотят присвоить звание Героя Украины
- Легендарное возвращение Ковальца и сильные стороны Ракицкого. Символическая сборная 16-го тура УПЛ
- Заря подвинула Динамо, Шахтер догнал Днепр-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО